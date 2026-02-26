B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului

Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 00:00
Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului
Sursa: Hepta/ Zuma Press / SMG
Cuprins
  1. Hillary Clinton a cerut explicații sub jurământ de la Donald Trump
  2. Suspendarea audierii din cauza unei scurgeri de informații
  3. Contextul audierilor și legăturile cu Jeffrey Epstein

Hillary Clinton a cerut joi, în fața comisiei Congresului SUA, ca Donald Trump să fie audiat sub jurământ în cazul care investighează legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Hillary Clinton a cerut explicații sub jurământ de la Donald Trump

Potrivit digi24, în cadrul declarației sale de deschidere, Hillary Clinton a lansat un atac direct la adresa președintelui Donald Trump, solicitând tragerea la răspunderea acestui. Aceasta a subliniat că președintele ar trebui să ofere lămuriri despre interacțiunile sale în dosar. Fostul secretar de stat a negat categoric orice cunoștință despre infracțiunile lui Epstein.

Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracţiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (…) i-ar cere direct preşedintelui nostru actual să ofere explicaţii sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein. După cum ştim cu toţii, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan. M-aţi constrâns să depun mărturie, ştiind foarte bine că nu am nicio informaţie care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenţia de la acţiunile preşedintelui Trump şi a le muşamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri”, a declarat Hillary Clinton.

Suspendarea audierii din cauza unei scurgeri de informații

Lucrările comisiei au fost întrerupte brusc după ce o imagine cu Hillary Clinton din timpul audierii private a fost publicată online de un comentator de extremă dreapta. Incidentul a provocat o reacție imediată din partea consilierilor familiei Clinton, care au cerut explicații privind modul în care regulile Camerei Reprezentanților au fost încălcate de membrii comisiei.

Nick Merrill, consilier al soților Clinton, le-a declarat reporterilor prezenți la Chappaqua că audierea a fost suspendată „până se află de unde provine fotografia şi de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile Camerei Reprezentanţilor”.

Deși înregistrarea audierii ar urma să fie publicată oficial vineri seară, acest incident a blocat temporar cursul anchetei.

Contextul audierilor și legăturile cu Jeffrey Epstein

Investigația Congresului vizează clarificarea relațiilor pe care mai multe figuri politice de rang înalt le-au avut cu Jeffrey Epstein. Atât Donald Trump, cât și Bill Clinton au recunoscut că au avut legături cu Epstein în trecut, însă ambii au susținut constant că au întrerupt orice contact cu mult timp înainte ca infracțiunile sexuale să devină publice.

Audierea lui Hillary Clinton este doar prima etapă a acestui demers în Chappaqua. Vineri urmează să fie audiat și fostul președinte Bill Clinton. Presiunea publică și politică a crescut, pe măsură ce documentele din cazul Epstein au scos la iveală numeroase întâlniri între acesta și diferite personalități americane.

Tags:
Citește și...
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
Externe
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Externe
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
Externe
Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
Externe
Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh
Externe
Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh
Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
Externe
Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
Externe
Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
 Bill Gates regretă asocierea cu Jeffrey Epstein. Miliardarul  a recunoscut că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia
Externe
 Bill Gates regretă asocierea cu Jeffrey Epstein. Miliardarul  a recunoscut că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia
Deputat apropiat de George Simion, dat jos din autobuz la Napoli pentru că nu și-a cumpărat bilet: „A încercat să se justifice invocând imunitatea sa parlamentară”
Externe
Deputat apropiat de George Simion, dat jos din autobuz la Napoli pentru că nu și-a cumpărat bilet: „A încercat să se justifice invocând imunitatea sa parlamentară”
Ultima oră
23:54 - Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
23:53 - Viorel Salvador Caragea, noul șef UM Sadu, condamnat definitiv în două dosare civile. Ce acuzații publice l-au costat mii de euro
23:24 - Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
23:22 -  O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
22:53 - Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală
22:51 - CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
22:42 - Avalanșă de proporții la Bâlea Lac, surprinsă de turiști. Ce avertisment lansează salvamontiștii (VIDEO)
22:18 - Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
22:07 - Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației
22:03 - Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”