Hillary Clinton a cerut joi, în fața comisiei Congresului SUA, ca Donald Trump să fie audiat sub jurământ în cazul care investighează legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Hillary Clinton a cerut explicații sub jurământ de la Donald Trump

Potrivit , în cadrul declarației sale de deschidere, Hillary Clinton a lansat un atac direct la adresa președintelui Donald Trump, solicitând tragerea la răspunderea acestui. Aceasta a subliniat că președintele ar trebui să ofere lămuriri despre interacțiunile sale în dosar. Fostul secretar de stat a negat categoric orice cunoștință despre infracțiunile lui Epstein.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracţiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (…) i-ar cere direct preşedintelui nostru actual să ofere explicaţii sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein. După cum ştim cu toţii, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan. M-aţi constrâns să depun mărturie, ştiind foarte bine că nu am nicio informaţie care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenţia de la acţiunile preşedintelui Trump şi a le muşamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri”, a declarat Hillary Clinton.

Suspendarea audierii din cauza unei scurgeri de informații

Lucrările comisiei au fost întrerupte brusc după ce o imagine cu Hillary Clinton din timpul audierii private a fost publicată online de un comentator de extremă dreapta. Incidentul a provocat o reacție imediată din partea consilierilor familiei Clinton, care au cerut explicații privind modul în care regulile Camerei Reprezentanților au fost încălcate de membrii comisiei.

Nick Merrill, consilier al soților Clinton, le-a declarat reporterilor prezenți la Chappaqua că audierea a fost suspendată „până se află de unde provine fotografia şi de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile Camerei Reprezentanţilor”.

Deși înregistrarea audierii ar urma să fie publicată oficial vineri seară, acest incident a blocat temporar cursul anchetei.

Contextul audierilor și legăturile cu Jeffrey Epstein

Investigația Congresului vizează clarificarea relațiilor pe care mai multe figuri politice de rang înalt le-au avut cu Atât Donald Trump, cât și Bill Clinton au recunoscut că au avut legături cu Epstein în trecut, însă ambii au susținut constant că au întrerupt orice contact cu mult timp înainte ca infracțiunile sexuale să devină publice.

Audierea lui Hillary Clinton este doar prima etapă a acestui demers în Chappaqua. Vineri urmează să fie audiat și fostul președinte Bill Clinton. Presiunea publică și politică a crescut, pe măsură ce documentele din cazul Epstein au scos la iveală numeroase întâlniri între acesta și diferite personalități americane.