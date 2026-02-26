Fostul polițist Viorel Salvador Caragea, numit manager special la uzina de armament Sadu, a fost condamnat definitiv în două dosare civile distincte, în urma unor afirmații publice considerate defăimătoare. Instanțele au stabilit plata unor daune morale și obligarea la ștergerea unor postări de pe Facebook, deciziile fiind menținute până la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cum a ajuns o apariție TV într-un litigiu judiciar definitiv

Primul proces a fost intentat de Camelia Caragea, prim-procuroare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu la momentul declanșării acțiunii, după declarații făcute de fostul polițist într-o emisiune difuzată la o televiziune locală, în iunie 2021. Tribunalul Olt a admis parțial cererea, stabilind că afirmațiile formulate în spațiul public au depășit limitele libertății de exprimare și au produs un prejudiciu moral dovedit.

„Admite în parte cererea. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 10.000 lei, cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii SC SUD MEDIA PRODUCTION SRL şi IULIA BLONDEA în solidar la plata către reclamantă a sumei de 20.000 lei, cu titlu de daune morale. Obligarea pârâţilor de a reda în mod public şi în integralitate a dispozitivului hotărârii pronunţate de instanţa de judecată, în termen de maxim 5 zile de la data pronunţării după cum urmează: pentru pârâta SC SUD MEDIA PRODUCTION SRL („TV SUD”) în cadrul fiecărui buletin informativ al zilei pe parcursul a 3 zile consecutive precum şi pe platforma online a acesteia”, se arată în decizie.

Hotărârea a fost menținută de Curtea de Apel Craiova, în octombrie 2024, și ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție, în mai 2025, devenind definitivă.

Ce afirmații au fost analizate de instanță și de ce au fost sancționate

Conform sentinței, consultate de instanță, fostul polițist a formulat în cadrul emisiunii o serie de acuzații directe la adresa procuroarei, fără a prezenta probe și fără ca moderatoarea să intervină. Judecătorii au reținut caracterul denigrator al discursului, precum și impactul public al acestuia.

„Astfel, pârâtul a afirmat, fără ca moderatoarea să intervină și să-i ceară probe: ”(…) aş dori ca doamna Caragea să mă audă ce-i spun eu chiar dacă o cheamă , din punctul meu de vedere tolerează toate aceste falsuri, uzuri de fals, evaziune (…) şi Papucule să ţii minte ce-ţi spun eu, dacă mai vorbeşti o dată, nu mă interesează de iubita ta, amanta ta, sau ce-ţi este, că e şefa la parchet…..chiar nu mă interesează de tine şi să faci tu afirmaţii cu infractorii ăia care au 30, 40 de ani de puşcărie prin centrul oraşului, la adresa mea şi tu şi ea veţi avea aceeaşi soarta: Inspecţie Judiciară, Parchetul General. (…) şi iubiţica lui (…) pe acolo se apucă el să se laude: ba îl arestează pe ăla…îl face pe ăla… iubita mea, amanta mea… uite ce fac directorii, bă Caragea, tu eşti sănătoasă?”

Procuroarea a respins acuzațiile și a arătat că efectele acestor declarații au fost severe, afectându-i starea de sănătate, medicii diagnosticând-o ulterior cu zona Zoster. Judecătorul a reținut că reclamanta „a făcut dovada existenţei unei fapte ilicite, afirmațiile referitoare la modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale depăşind limitele libertăţii de exprimare”.

De ce a fost obligat la plata daunelor și într-un al doilea dosar

Într-un alt proces, deschis în 2023 de primarul Comunei Scoarța, instanțele au analizat postări publicate de Caragea pe Facebook, în care acesta sugera comiterea unor ilegalități și utilizarea frauduloasă a materialelor destinate primăriei. Pe fond, fostul polițist a fost obligat să șteargă respectivele postări, iar a stabilit plata a 1.000 de euro daune morale, relatează G4Media.

Pentru stabilirea prejudiciului, instanța a arătat că „Prejudiciul înregistrat de reclamant (Stamatoiu n.r.) există în mod cert, nu poate fi negat prin prisma calității acestuia de om politic și constă în resimțirea de către aceasta a impactului produs de conduita pârâtului și anume în lezarea reputației profesionale”. Decizia a fost menținută definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în aprilie 2025.

Primarul a declarat ulterior că fostul polițist a depus, de-a lungul timpului, numeroase sesizări la diferite instituții, iar unele episoade, precum un apel la 112 din 2024, s-au dovedit nefondate după verificările autorităților.