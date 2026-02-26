B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri

Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri

Iulia Petcu
26 feb. 2026, 20:43
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine are obligația de a-și înscrie copilul în clasa pregătitoare
  2. Cum se obține recomandarea pentru copiii născuți toamna
  3. Ce informații vor comunica școlile și când apar detaliile finale

Calendarul înscrierilor copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul a publicat forma finală a documentului în urma analizării feedbackului primit în cadrul  consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social din 26 februarie 2026.

Cine are obligația de a-și înscrie copilul în clasa pregătitoare

Potrivit deciziei anunțate de Ministerul Educației și Cercetării, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv trebuie înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare. Această regulă vizează asigurarea unui parcurs educațional coerent și respectarea cadrului legal privind debutul învățământului primar.

Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, înscrierea nu este automată și presupune îndeplinirea unor condiții suplimentare. Aceștia pot fi acceptați în clasa pregătitoare doar pe baza unei recomandări care să confirme nivelul adecvat de dezvoltare.

Cum se obține recomandarea pentru copiii născuți toamna

Procedura de evaluare diferă în funcție de situația educațională a copilului înainte de înscriere. 

În cazul copiilor care frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, la solicitarea expresă a părinților.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors recent din străinătate, evaluarea este realizată de CJRAE sau CMBRAE. Și în acest caz, demersul este inițiat de părinți, printr-o cerere adresată instituției competente.

Ministerul a stabilit intervalul 16-30 martie 2026 pentru depunerea solicitărilor, desfășurarea evaluărilor și eliberarea recomandărilor necesare. În această perioadă, părinții sunt încurajați să se informeze din timp pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri procedurale, relatează Digi24.

Autoritățile precizează că părinții copiilor care nu obțin recomandarea sau care nu doresc înscrierea în clasa pregătitoare vor primi consiliere. Soluția propusă este înscrierea copilului la grădiniță, în grupa mare, pentru continuarea pregătirii educaționale.

Ce informații vor comunica școlile și când apar detaliile finale

Până la data de 12 martie 2026, fiecare unitate de învățământ va anunța circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare disponibile. Calendarul complet va fi publicat după apariția documentului în Monitorul Oficial, pe site-ul ministerului.

Reprezentanții instituției au anunțat și publicarea unui material informativ suplimentar, care va include principalele întrebări și răspunsuri legate de procesul de înscriere.

