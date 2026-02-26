B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”

Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 23:24
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Surse foto: Dani Oțil / Libertatea
Cuprins
  1. Dani Oțil a găsit bani pe jos, într-o parcare
  2. Dani Oțil te îndeamnă să faci o faptă bună

Dani Oțil a găsit câteva sute de lei pe jos, într-o parcare, chiar lângă mașina lui. El a început apoi o cursă contracronometru în găsirea posesorului. Acesta s-a dovedit a fi tatăl unei fetițe.

Dani Oțil a găsit bani pe jos, într-o parcare

„Uite ce am găsit acum în parcare, lângă mașina mea. Și acum, întrebare. Fii sincer în sufletul tău… Ai căuta proprietarul, i-ai da înapoi? Sau să-mi iau ceva frumos de 1-8 martie? Sunt mai mulți… Ei bine, o să dureze niște ore, o să trebuiască să scriu pe niște grupuri, dar din bun simț și pentru faptul că, de câte ori am pierdut ceva, fără să fiu celebru, mai ales la Timișoara și la Reșița, mi s-au returnat bani și acte… O să îi dau înapoi! Hai să vedem cât îmi ia să aflu cine i-a pierdut. Știu, sunt într-o parcare unde știu cam cine ar putea să vină! 15.40… începe cronometrul”, a spus Dani Oțil, pe Instagram, potrivit Libertatea.

Dani Oțil te îndeamnă să faci o faptă bună

După 45 de minute, el l-a găsit pe posesorul banilor – tatăl unei fetițe.

„16.25… Eu zic că e bine. Nou record! În 45 de minute am descoperit omul care a pierdut banii. Este tatăl unei fetițe care a venit în acea parcare să ia fetița. Sau poate să o lase… Nu știm! Hai, eu mi-am făcut treaba de 1 și 8 martie. Fă-ți-o și tu! Înseninează și tu ziua cuiva și hai să fim mai corecți. Mai ales cei care nu stăteam în banii ăia. Vă dați seama cât de aiurea este când pierzi un buletin sau un carnet de conducere? Și poate nici nu ai domiciliul în locul în care l-ai pierdut sau în locul în care trăiești… E o întreagă tevatură! Nu mă luați de exemplu, că am și eu păcatele mele. Dar zic și eu… Cineva zâmbește azi”, a mai spus Dani Oțil, pe InstaStory.

Tags:
Citește și...
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Monden
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Monden
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Monden
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Monden
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Monden
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Monden
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Monden
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Monden
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
Monden
Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii
Monden
Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii
Ultima oră
23:22 -  O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
22:53 - Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală
22:51 - CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
22:42 - Avalanșă de proporții la Bâlea Lac, surprinsă de turiști. Ce avertisment lansează salvamontiștii (VIDEO)
22:18 - Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
22:07 - Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației
22:03 - Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
21:58 - CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
21:39 - Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
21:35 - Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)