Acasa » Eveniment » Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele

Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele

Flavia Codreanu
26 feb. 2026, 20:58
Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Curtea de Conturi a descoperit plăți ilegale la Primăria Iași
  2. Situația veniturilor
  3. Cheltuielile cu personalul în contextul noilor tăieri

Curtea de Conturi a descoperit de plăți ilegale la Primăria Iași, iar zeci de angajați sunt acum obligați să returneze sumele primite. Aceștia au beneficiat de plăți salariale peste măsură. Inspectorii au stabilit că banii au fost acordați prin aplicarea greșită a legii.

Curtea de Conturi a descoperit plăți ilegale la Primăria Iași

Inspectorii Curții de Conturi au stabilit că, în luna aprilie 2023, s-au plătit nelegal diferențe salariale pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023. Mai exact, peste 60 de funcționari și personal contractual au primit bani la nivelul indemnizației viceprimarului, deși de aceste măriri puteau beneficia doar demnitarii aleși, scrie libertatea.

„Urmare nerespectării dispozițiilor legale, situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023 cuprind informații eronate prin supraevaluarea cheltuielilor de personal cu suma de 212.779 lei”, arată raportul.

Peste 10% din totalul personalului este afectat de această măsură. Unii angajați au de returnat sume care ajung la 5.000 sau chiar 6.000 de lei. Primele rețineri au fost făcute din salariile aferente lunii ianuarie 2026, ceea ce a dus la venituri considerabil mai mici pentru funcționarii implicați

Situația veniturilor

În timp ce mulți angajați sunt obligați să returneze bani, conducerea primăriei a continuat să încaseze venituri consistente. Primarul Mihai Chirica are un salariu net de aproximativ 18.000 de lei, sumă care include și un spor de 40% pentru proiecte UE. În luna ianuarie, acest bonus a fost acordat doar primarului și celor doi viceprimari, în timp ce restul personalului a rămas temporar fără acest supliment din cauza unor noi interpretări legislative.

Totuși, reprezentanții instituției susțin că situația este temporară și angajații vor primi sporul în perioada următoare. Chiar și fără aceste bonusuri, salariile din primărie sunt peste media din județul Iași. Directorii instituției ajung la venituri nete de 15.000 de lei pe lună, iar șefii de servicii depășesc 10.000 de lei.

Cheltuielile cu personalul în contextul noilor tăieri

Municipalitatea din Iași are o organigramă cu peste 800 de posturi, dintre care aproximativ 600 sunt ocupate efectiv. Cheltuielile lunare cu personalul se ridică la circa 10 milioane de lei. Recuperarea plăților ilegale și suspendarea temporară a sporurilor au loc într-un moment în care, la nivel național, se pregătesc noi măsuri de austeritate pentru reducerea cheltuielilor în administrația publică.

