Instagram va notifica părinții care au activat supravegherea contului dacă adolescentul lor caută în mod repetat informații despre sinucidere sau automutilare.

Rețeaua de socializare a anunțat joi lansarea acestui sistem de alerte menit să protejeze adolescenții. Mesajele de avertizare vor fi trimise prin e-mail, SMS sau WhatsApp, dar și printr-o. Implementarea începe săptămâna viitoare în Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Canada, urmând ca restul regiunilor să primească funcția mai târziu în acest an, scrie .

Instagram va notifica părinții pe baza unui prag de căutări

Platforma a stabilit un prag de activare a notificărilor bazat pe numărul de căutări efectuate într-o perioadă scurtă. precizează că pot exista situații în care părinții vor primi mesaje fără un motiv real de îngrijorare. Totuși, experții consideră că acest sistem este un punct de plecare necesar pentru siguranța minorilor în mediul online.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai largă de protejare a tinerilor cu vârste între 13 și 18 ani. În anul 2024, Instagram a lansat deja conturile speciale pentru adolescenți, care includ setări de siguranță implicite. Noile alerte sunt concepute să răspundă îngrijorărilor privind efectele negative ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale.

Implementarea alertelor în contextul proceselor recente

Măsurile sunt luate într-un moment în care giganții tehnologici se confruntă cu acuzații grave în justiție. La Los Angeles, o tânără acuză platformele că au fost concepute pentru a crea dependență și a genera probleme de stimă de sine. Din acest motiv, Instagram va notifica persoanele responsabile pentru a permite o intervenție rapidă în caz de risc.

Utilizarea rețelelor sociale la vârste fragede a fost asociată cu anxietatea și depresia în rândul tinerilor. Deși platforma nu permite utilizatori sub 13 ani, controlul asupra adolescenților rămâne o prioritate.