O maşină a luat foc în mers joi seară, la ieșirea din Reșița spre Caransebeș, în timp ce în interior se aflau doi adulți și un minor. Din fericire, toți pasagerii au reușit să se autoevacueze la timp, înainte ca pompierii să intervină pentru stingerea flăcărilor. Incendiul a fost lichidat rapid de către militarii din cadrul ISU, fără a se înregistra victime.

O maşină a luat foc în mers la ieșirea din Reșița

Potrivit , echipajele de intervenție au fost solicitate prin apel la 112 pentru a stinge focul care a cuprins autoturismul pe drumul către Caransebeș. La fața locului s-a deplasat o autospecială, și un echipaj format din patru militari. Cei trei pasageri, printre care și un copil, au ieșit singuri din vehicul în siguranță.

„În urmă cu puţin timp, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, la ieşire din Reşiţa spre Caransebeş. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o autospecială de stingere cu apă şi spumă, încadrată cu un echipaj format din 4 militari”, a transmis ISU timiş.

Tragedia provocată de mașina electrică pe Bulevardul Constructorilor

Evenimentul amintește de un incidentul pe Bulevardul Constructorilor, unde un i a dus la moartea unei femei de 51 de ani. Flăcările s-au extins rapid la alte trei mașini parcate, provocând distrugeri masive și blocarea transportului public în zonă. Soțul femeii, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a reușit să iasă din mașina în flăcări, fiind transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale de urgență.

Pompierii Capitalei au intervenit cu forțe impresionante, folosind inclusiv autospeciale de hidroperforare pentru a opri focul violent. Din cauza poziționării mașinilor și a intensității arderii bateriilor electrice, misiunea a fost una dificilă. STB a raportat devierea liniilor de autobuz 162 și 163 pentru mai multe ore, până când perimetrul a fost securizat. Poliția continuă cercetările pentru a stabili dacă defecțiunea tehnică a fost una de fabricație sau a survenit din alte cauze externe.