Acasa » Eveniment » Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală

Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală

Flavia Codreanu
26 feb. 2026, 22:53
Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală
sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Administrația Străzilor București este responsabilă pentru accidentul din 2014
  2. De ce fost nevoie de 12 ani pentru finalizarea procesului  
  3. Decizia finală a instanței

Administrația Străzilor București a fost obligată să plătească despăgubiri morale de 100.000 de euro unui biciclist, după un proces care a durat aproape 12 ani.

Accidentul a avut loc în 2014 pe Calea Știrbei Vodă, unde bărbatul s-a rănit grav după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată aflată într-o zonă slab iluminată. În urma impactului, victima a suferit o hemoragie internă masivă și a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență pentru extirparea splinei, scrie adevărul.

Administrația Străzilor București este responsabilă pentru accidentul din 2014

Accidentul s-a produs în seara de 27 iunie 2014, la intersecția străzii Calea Știrbei Vodă cu strada Ion Câmpineanu. Victima, un bărbat care la acea vreme avea 30 de ani, circula regulamentar în momentul în care a căzut în groapa adâncă lăsată nesemnalizată. Însoțit de un prieten, biciclistul nu a avut nicio șansă să evite obstacolul, deoarece zona nu beneficia de iluminat stradal corespunzător și nu existau marcaje de avertizare.

De ce fost nevoie de 12 ani pentru finalizarea procesului  

Deși inițial a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, ancheta a stagnat din cauza dificultăților administrative și a transferului de responsabilitate între instituții. Avocatul victimei a explicat că obținerea unui singur document dura uneori chiar și șase luni, timp în care organele de anchetă s-au străduit să stabilească vinovații. Această temporizare a dus, în final, la prescrierea faptei penale, forțând victima să deschidă o acțiune separată în instanța civilă.

Administrația Străzilor București a fost chemată să răspundă în instanță pentru starea precară a drumului și lipsa semnalizării corespunzătoare. Timp de un deceniu, instituțiile implicate au încercat să paseze vina una către cealaltă, fapt ce a prelungit suferința bărbatului rănit. Totuși, instanța civilă a tranșat cazul, stabilind clar că instituția care gestionează drumurile din Capitală este direct responsabilă pentru întreținerea defectuoasă a străzii.

Decizia finală a instanței

Suma de 100.000 de euro reprezintă daune morale pentru suferința fizică și psihică acumulată în acești 12 ani de amânări. Această decizie subliniază obligația autorităților de a menține drumurile publice într-o stare care să nu pună în pericol viața cetățenilor.

În prezent, decizia obligă administrația la plata integrală a sumei stabilite către victimă.

