Primăria Sectorului 6 și Metrorex evaluează extinderea Magistralei M3, într-un context marcat de presiunea tot mai mare asupra transportului rutier din vestul Bucureștiului. Autoritățile locale și centrale discută două variante distincte, menite să ofere alternative rapide și eficiente pentru navetiști.

De ce este necesară extinderea Magistralei M3

Potrivit primarului interimar Paul Moldovan, inițiativa urmărește creșterea capacității de transport și adaptarea infrastructurii la cererea tot mai ridicată din zonele rezidențiale aflate în plină dezvoltare. Vestul Capitalei se confruntă cu un trafic intens, iar lipsa conexiunilor rapide către centru amplifică blocajele rutiere și disconfortul zilnic al locuitorilor.

Autoritățile susțin că extinderea rețelei de metrou ar putea reduce semnificativ utilizarea autoturismelor personale, contribuind la scăderea poluării și la fluidizarea circulației.

Prima opțiune analizată vizează prelungirea M3 de la stația Preciziei spre centura feroviară București, în direcțiile Militari Residence și Domnești. Această variantă include realizarea unor parcări de tip park&ride, amplasate la Pasajul Domnești și pe Drumul Radial 1, pentru a facilita transferul rapid către metrou.

Paul Moldovan a subliniat că această soluție ar fi mai simplă din punct de vedere tehnic și ar permite conectarea rapidă a zonelor dens populate cu rețeaua subterană de transport.

De ce este luată în calcul și o extindere subterană

A doua variantă presupune o extindere complet subterană de la stația Apusului până la Militari Residence, în Chiajna. Proiectul este considerat mai complex și mai costisitor, însă autoritățile îl descriu drept esențial pentru mobilitatea pe termen lung a Sectorului 6 și a zonei metropolitane.

„Acum ca s-au vărsat mărgelele, da, Primăria Sectorului 6 și Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor, lucrează la două variante de creștere a capacității de transport cu în #Sectorul6 și de acoperire a nevoilor de mobilitate în zonele care pun o presiune foarte mare pe infrastructura rutieră a municipiului”, a transmis Moldovan, potrivit Capital.

Care este stadiul proiectului la nivelul Metrorex

Metrorex confirmă că se află în faza de elaborare a documentațiilor necesare, urmând să stabilească traseele finale și amplasarea stațiilor. Directorul general Mariana Miclăuș a precizat că segmentele analizate includ Preciziei–Chiajna, Preciziei–Cartierul Latin și Păcii–Linia de Centură Vest.

Finanțarea investiției urmează să fie identificată, prioritatea alocărilor fiind decisă de Ministerul Finanțelor și , în limita resurselor disponibile.