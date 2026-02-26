B1 Inregistrari!
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 22:51
Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a justificat Miruță numirea lui Caragea
  2. Reacția lui CTP la argumentele lui Miruță

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, pentru modul în care a ales să justifice numirea controversatului Viorel Salvador Caragea, fost comandat de poliție, în funcția de administrator special al fabricii de armament de la Sadu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum a justificat Miruță numirea lui Caragea

Amintim că Viorel Salvador Caragea, numit în această funcție de colegul lui Miruță de la Economie, Irineu Dărău (USR), a fost implicat în mai multe scandaluri, e pensionar special, a fost în USR o zi, iar apoi a trecut la AUR de unde de asemenea a plecat.

Pentru B1 TV, Miruță a admis că nu are neapărat încredere în Caragea, dar el a fost numit deoarece e foarte greu în Gorj, unde e fabrica, să găsești pe cineva pentru această funcție: „Presiunile sunt mari! Sunt oameni de bună credință care fug mâncând pământul că în județul ăla au ajuns să-ți dea soția afară de la serviciu, au ajuns să te dea pe tine afară de la serviciu dacă ai vorbit la televizor ce vorbesc eu”.

De asemenea, Miruță l-a lăudat pe Caragea pentru că e anti-PSD: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună? Omul ăsta a făcut dosar penal secretarului actual general la Ministerul Justiție de la PSD, a făcut plângere penală dlui Ponta și primarului PSD din Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, care și fost reținut, Dumnezeu să-l ierte!, a făcut dosar vicepreședintelui PSD Gorj, că a fost numit în Consiliul de administrație chiar la Sadu. PSD Gorj a numit acolo o persoană care în CV avea o singur caracteristică – crescătoare de ovine și caprine și nu s-a potrivit criteriilor și i s-a făcut dosar. Când i s-a făcut dosar, PSD Gorj l-a propus pe Caragea în conducerea unității și a refuzat. S-a ocupat de dosarul dlui Ponta cu Turceni – Rovinari”.

Reacția lui CTP la argumentele lui Miruță

„Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea. (…) Dl Coldea, când l-am întrebat ”cum a fost posibil să vă asociați cu un individ ca Sebastian Ghiță?”, mi-a spus ”dle Popescu, în meseria asta nu lucrez cu domnișoare de pension”. ”Atunci bine”, am răspuns și de atunci am încetat orice fel de discuție cu dl Coldea. Asta s-a întâmplat în 2010-2011-2012. Cam asta am văzut și la dl Miruță.

V-a spus de două ori asta: ”domnule, nu putem să lucrăm cu domnișoare de pension, că dacă venim cu mănuși albe, nu se poate face nimic” și cum a justificat numirea celui ins, Salvador Caragea, care…

Zic și eu ceva. Dacă dvs și telespectatorii veți fi de acord, e bine, dacă nu veți fi, iarăși bine. Omul ăsta e un sconcs, pute pur și simplu prin ecran individul ăsta. Nu mai zic altceva! Las la o parte că are pensie specială și așa mai departe…

Dar a argumentat dl Miruță că-l pune acolo că e ghimpele în coasta PSD-ului. Omul are niște probleme personale cu PSD, se dușmănește cu PSD, are polițe de reglat cu PSD și asta e considerată o calitate! ”Domnule, ăsta e pornit pe PSD, îl pun în funcție!”.

Păi, cum poți să faci așa ceva? Omul ăsta e influențat. De unde știi că va acționa corect acolo și bazat pe date și pe adevăr, când el e condiționat de această ură pe care o are pe PSD, mărturisită prin toate acțiunile lui? Cum poți să faci așa ceva? (…)

Dar dl Miruță e un personaj energic, care cred că vrea să miște niște lucruri acolo, la Ministerul Apărării, dar are stomac de politician. Adică e capabil să înghită câte broaște e nevoie și în seara asta a dat o probă de înghițit broaște”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

