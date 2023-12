Dental West – Servicii medicale de top într-o clinică stomatologică unde te simți ca acasă

Dental West este un grup de clinici stomatologice care au transformat Brașovul pentru români din destinația preferată de vacanță într-un oraș unde poți îmbina plăcutul cu utilul, beneficiind de soluții medicale de înaltă calitate. Conceptul de turism medical a luat amploare și în România, mai ales în ultimii ani, iar Dental West este una din acele clinici care a contribuit masiv la popularizarea sa.

În ziua de azi, când orice informații sunt disponibile la scară largă, tuturor, prin intermediul internetului, iar fiecare dintre noi are acces la multiple mijloace de transport, să mergi într-un alt oraș decât cel în care locuiești ca să te tratezi nu mai este deloc un lucru neobișnuit. Așa se întâmplă și în cazul multor pacienți ai clinicilor stomatologice care străbat țara în lung și-n lat pentru a profita de unele dintre cele mai bune servicii medicale disponibile la ora actuală.

Prima clinică stomatologice Dental West a fost deschisă cu mai mult de douăzeci de ani în urmă și încă de atunci s-a remarcat prin aparatura medicală revoluționară pe care o deținea. Pentru Dental West calitatea serviciilor oferite pacienților a reprezentat mereu o prioritate și astfel investițiile în echipamente au continuat. În anul 2008, la Dental West se găsească singurul computer tomograf din întreg județul Brașov, motiv pentru care nu doar locuitorii orașului, ci și persoanele din împrejurimi o vizitau pentru a-și recăpăta frumusețea zâmbetului.

Standardele nu au scăzut deloc până în ziua de azi și acum Dental West, printre multe alte echipamente medicale de ultimă generație, se mândrește cu un aparat achiziționat în anul 2022, cel mai modern tomograf dentar din Brașov, care permite efectuarea unor radiografii panoramice și tomografii 3D de înaltă calitate, expunând pacienții la un nivel minim de radiații.

O clinică stomatologică unde medicii sunt mai întâi de toate oameni

Toată tehnologia despre care am discutat mai sus nu ar însemna nimic dacă nu ar exista la Dental West și specialiști cu experiență, care s-o cunoască și care să fie capabili s-o folosească la maxima sa capacitate în numele clienților. Dar, din fericire, echipa de medici stomatologi Dental West este formată din membri aleși pe sprânceană, excepționali ca specialiști, dar și remarcabili ca oameni.

Nimeni nu cunoaște mai bine cât de importantă este starea de spirit pentru un pacient în convalescență decât un medic cu experiență. De aceea, medicii stomatologi Dental West fac tot posibilul ca pacienții săi să se simtă minunat în cabinet de când au pășit în interiorul acestuia și mult după ce l-au părăsit.

Ți-e teamă de dentist? Atunci Dental West este clinica stomatologică la care trebuie să apelezi deoarece deviza medicilor de aici este: tratamente fără durere. Cu acordul pacientului bineînțeles, chiar și cele mai simple intervenții se desfășoară sub anestezie astfel încât disconfortul resimțit de beneficiar este unul minim.

De asemenea, pentru a elimina complet stresul pacientului, medicii Dental West sunt foarte deschiși atunci când sunt întrebați detalii cu privire la tratamentele pe care le efectuează, dar și la costurile acestora. Toate prețurile sunt afișate pe website-ul oficial al clinicilor stomatologice Dental West și actualizate în permanență. Dar, ca pacient, uneori este greu să anticipezi care tratament medical este cel mai potrivit pentru tine și dacă ai nevoie de un singur tratament sau de mai multe și de aceea, specialiștii Dental West răspund cu căldură la orice dilemă.

Dental West a îmbunătățit radical experiența pacientului și a simplificat la maxim lucrurile pe care trebuie să le facă el pentru a beneficia de cele mai bune servicii medicale. Pe de altă parte, efortul depus de medicii de aici este mai mare decât în cazul altor clinici stomatologice deoarece fiecărui dinte i se acordă toată atenția de care el are nevoie, dacă există chiar și cea mai mică șansă de a putea fi salvat.

Specialiștii Dental West sunt experți în implanturi dentare și alte soluții de înfrumusețare a zâmbetului după o extracție dentară, dar în același timp cunosc valoarea unui dinte natural și luptă pentru fiecare dinte pe care îl tratează.