Parlamentarul liberal Alexandru Muraru a anunțat că a înaintat Procurorului General o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, acuzându-l de instigare la ură. Declarația vine la scurt timp după ce un livrator străin a fost atacat recent în București.

Cuprins:

Despre plângerea penală depusă

Care este incidentul ce a declanșat reacțiile

Criticile aduse de către Muraru la adresa partidului AUR

Despre plângerea penală depusă

Deputatul PNL a transmis pe rețelele de socializare că a sesizat Parchetul General pentru declarațiile publice ale colegului său din AUR, pe care le consideră periculoase și cu impact direct asupra siguranței cetățenilor.

„Am înaintat astăzi, în atenția Procurorului General, o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută și pedepsită de Art. 369 din Codul Penal”, a scris Alexandru Muraru, într-o postare pe rețelele de socializare

El a adăugat că „aceste declarații constituie un discurs public de natură xenofobă, îndemnând la respingerea și marginalizarea persoanelor pe criterii de naționalitate, origine etnică și religioasă.

Ca efect direct al acestui climat de instigare la ură, în București, un lucrător nepalez a fost agresat fizic, fiind lovit cu pumnul în plină stradă.

Aceasta demonstrează că mesajele publice ale deputatului au creat o stare de pericol social concret, conducând la fapte de violență motivate de ură”, a afirmat deputatul liberal.

Care este incidentul ce a declanșat reacțiile

Contextul adus în discuție de Muraru se referă la un atac asupra unui livrator străin în Capitală. , a fost lovită de un tânăr care și-a filmat acțiunea și a justificat-o prin comentarii xenofobe.

Conform imaginilor difuzate în spațiul public, l-a întrebat pe agresor de ce a fost lovit, iar răspunsul a fost: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Bărbatul agresat a cerut sprijin trecătorilor, iar un polițist aflat în timpul liber a intervenit rapid și l-a imobilizat pe atacator după câțiva metri. „Scuză-mă, frate!”, a strigat tânărul în momentul în care a fost prins, conform Observator News.

Criticile aduse de către Muraru la adresa partidului AUR

Muraru a criticat dur modul în care partidul AUR gestionează discursul public și a adus în discuție și cazul recentei acuzații de viol la școala de vară.

„‼️Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranţa oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancţionat ferm de către justiţie.

În contrast flagrant cu această gălăgie xenofobă, atunci când o problemă de o gravitate excepţională apare în propria ogradă, reacţia este diametral opusă.

În cazul minorei de 17 ani care acuză că a fost violată la şcoala de vară a partidului, AUR nu a cerut dreptate pentru victimă, ci a activat o veritabilă „maşinărie de linşaj” menită să sufoce adevărul”, a scris Alexandru Muraru.