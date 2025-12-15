Deshumarea Rodicăi Stănoiu a avut loc luni dimineață. Iubitul mult mai tânăr al fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost surprins în timp ce părăsea cimitirul, luni, după ce trupul acesteia a fost deshumat. Bărbatul a fost prezent în timpul procedurii.

Când a fost întrebat despre decesul fostei ministre, el a refuzat să comenteze și a cerut doar „decență”, potrivit .

„Consider că nu este necesar un dialog, vă rog frumos să păstrați un minim de decență, atâta tot, da?”, a răspuns bărbat întrebat ce s-a întâmplat cu fosta ministră de a ajuns la spital cu vânătăi.

Deshumarea Rodicăi Stănoiu. Ce suspiciuni planează asupra morții fostului ministru

Ancheta procurorilor se adâncește după deschiderea dosarului pentru moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Trupul a fost transportat la INML, unde medicii legiști urmează să efectueze autopsia. Aceasta va stabili ce leziuni a avut pe corp și cum au fost cauzate. Experții trebuie să decidă dacă vârsta înaintată a provocat căderi involuntare sau dacă femeia a fost agresată.

Ce spun apropiații despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu

Surse susțin că bărbatul care a fost alături de Rodica Stănoiu ar mai fi avut înainate o relație cu o altă persoană în vârstă și că ar fi pus la cale un plan ca să o seducă pe fosta ministră. Prietenele fostului ministru au mărturisit că nu au putut ține legătura cu ea pentru că acesta o izolase și îi luase telefonul. Nici doctoranzii care lucrau sub coordonarea Rodicăi Stănoiu nu mai puteau da de ea.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au inițiat dosarul de moarte suspectă după ce s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în presă.

Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru deshumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul.