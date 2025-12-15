Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă în cazul decesului fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Decizia a fost luată după apariția unor informații în presă, care sugerau posibile semne de violență asupra acesteia și circumstanțe suspecte ale externării sale din spital. Procurorii au dispus deshumarea trupului pentru a permite efectuarea unei autopsii, în încercarea de a clarifica cauzele decesului.

Rodica Stănoiu a fost deshumată

Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru deshumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul.

Între timp, anchetatorii au solicitat documentele medicale de la spitalele unde Stănoiu a fost tratată și urmează să efectueze audieri pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. De asemenea, se investighează relația dintre Stănoiu și partenerul său mai tânăr, care ar putea fi inclus în testamentul acesteia.

Noi detalii în cazul moții suspecte a Rodicăi Stănoiu

Conform surselor, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” cu lovituri la cap și în zona ochilor, fiind ulterior externată pe semnătura partenerului său, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr. Bărbatul este acum sub investigație, existând suspiciuni că ar fi avut interese financiare legate de averea considerabilă a fostei ministre.

Moartea Rodicăi Stănoiu a readus în atenția publicului subiectul averii sale, care include conturi bancare, bijuterii, o vilă în Pipera și alte proprietăți. Partenerul său a fost văzut recent la un notariat din București, alimentând speculațiile legate de moștenire.

Conform unui articol din Adevărul, partenerul Rodicăi Stănoiu ar fi fost implicat în deciziile financiare ale acesteia, iar relația lor a fost subiectul multor speculații. În plus, surse apropiate familiei au declarat că Stănoiu nu a avut copii, dar ar avea doi nepoți care ar putea revendica o parte din moștenire.

Într-un alt articol publicat de Cancan, se menționează că ar fi fost sechestrată de partenerul său înainte de deces, iar ultimele clipe din viața sa sunt descrise ca fiind terifiante.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile trebuie să clarifice toate aspectele legate de acest caz controversat. Procurorii urmează să stabilească dacă moartea Rodicăi Stănoiu a fost rezultatul unei agresiuni sau dacă a fost cauzată de factori naturali, având în vedere vârsta sa înaintată și starea de sănătate precară.