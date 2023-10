Despescu, întrebat despre acuzațiile că el conduce MAI și-și pune prietenii în funcții-cheie: „E evident pentru oricine că atunci când o instituție de aplicare a legii își face treaba deranjează” (VIDEO)

Chestorul general de poliţie Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne (MAI), a răspuns, într-o intervenție pentru B1 TV, acuzațiilor că el conduce, în fapt, ministerul și că-și pune prietenii în funcții-cheie după bunul plac.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Fărădelege”, moderată de Adriana Stoicescu pe B1 TV.

Despescu: La nivelul MAI nu e niciun stăpân

Despre speculațiile că el ar fi „stăpânul sistemului” și își plasează oamenii unde vrea, Despescu a răspuns: „E foarte bine că-mi adresați această întrebare și vă precizez din start că la nivelul MAI nu e niciun stăpân. MAI are oameni profesioniști, care-și fac treaba indiferent de funcțiile pe care le ocupă, de conducere și execuție. Legea stabilește ierarhii și atribuții. Conducerea MAI e exercitată de ministru, e un mecanism de conducere în care sunt incluși și secretari de stat, iar eu exercit o funcție de secretar de stat cu un rol strict determinat: îmi exercit aceste atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în limitele și cu respect pentru lege. De altfel, această funcție e prevăzută în MAI din 1990 și a fost ocupată până acum de alți 20 de ofițeri”.

„E evident pentru oricine că atunci când o instituție de aplicare a legii își face treaba deranjează. Deranjează în principal pe cei care încalcă legea, dar și pe cei care au fost obișnuiți doar să facă act de prezență la serviciu. De aici până la speculații de tot felul nu e foarte mult, speculații care nu au suport în realitate, iar de argumente nici nu putem vorbi”, a continuat acesta.

Despescu: Mii de polițiști m-au cunoscut din punct de vedere al devotamentului și al corectitudinii

Întrebat, din nou, dacă și-a pus prietenii în funcții-cheie, Bogdan Despescu a răspuns: „Activez de aproape 30 de ani ca ofițer în MAI, am gestionat și soluționat cazuri complicate, am parcurs toate etapele în carieră de la incestigații de stradă, documentarea unor fraude economice. destructurarea unor grupări criminale, prinderea unor urmăriți și găsirea unor dispăruți. Ca manager, am condus în etape mai multe structuri pornind de la șef de birou la funcția de șef al Poliției Române. În toată această carieră am cunoscut direct mii de polițiști și mii de polițiști m-au cunoscut din punct de vedere al devotamentului și al corectitudinii”.