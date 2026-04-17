Acasa » Eveniment » Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”

Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”

Ana Maria
17 apr. 2026, 18:36
Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: N-am mai văzut în viața mea așa ceva
Sursa foto: Captura video Youtube / @Cristi si Ralu
Cuprins
  1. Ce au descoperit Cristi și Ralu în Armenia
  2. Ce este „Simfonia Pietrelor” și de ce impresionează turiștii
  3. Cum au reacționat Cristi și Ralu când au văzut locul
  4. De ce merită să alegi Armenia pentru o vacanță

Celebrii vloggeri de călătorie Cristi și Ralu au descoperit o destinație spectaculoasă și ieftină aproape de România. Puțini știu de acest loc care îți „taie respirația” atunci când vezi despre ce este vorba.

Există locuri în lume care bifează toate criteriile unei vacanțe perfecte: peisaje impresionante, istorie bogată și o gastronomie autentică. Cu toate acestea, unele dintre ele rămân surprinzător de puțin explorate. Un astfel de exemplu este Armenia, o țară aflată relativ aproape de România, dar care nu se află printre primele opțiuni ale turiștilor.

Ce au descoperit Cristi și Ralu în Armenia

Cunoscuții vloggeri de travel Cristi și Ralu au ajuns recent în această destinație și au rămas impresionați de experiențele trăite. De-a lungul anilor, cei doi au vizitat numeroase locuri din lume, însă Armenia le-a atras atenția nu doar prin peisaje, ci și prin costurile extrem de accesibile.

Practic, o vacanță de câteva zile aici poate fi organizată chiar și cu un buget redus, fără a face compromisuri la capitolul experiențe.

Ce este „Simfonia Pietrelor” și de ce impresionează turiștii

Unul dintre cele mai spectaculoase locuri descoperite de cei doi este Simfonia Pietrelor, o formațiune naturală unică situată în satul Garni. Această stâncă impresionantă este alcătuită din coloane de bazalt perfect aliniate, care creează un peisaj aproape ireal și extrem de fotogenic.

Accesul este, de asemenea, surprinzător de ieftin. Turiștii plătesc mai puțin de un euro pentru a vizita acest loc.

Cum au reacționat Cristi și Ralu când au văzut locul

Reacția celor doi români spune totul despre impactul vizual al acestei atracții:

„N-am mai văzut în viața mea așa ceva. Uitați-vă și voi la stânca asta! Locul se numește Simfonia Pietrelor”, au spus vloggerii români într-un reel publicat pe Instagram.

See this post on Instagram

O postare distribuită de CristiSiRalu (@cristisiralu)

„Toată stânca asta este așa, acum îmi dau seama”, a mai precizat Cristi, în clip.

De ce merită să alegi Armenia pentru o vacanță

Chiar dacă nu este o destinație populară, Armenia oferă tot ce își poate dori un turist: natură spectaculoasă, obiective unice și prețuri foarte accesibile. Pentru cei care caută o experiență diferită, fără costuri mari, această țară poate deveni una dintre cele mai inspirate alegeri de vacanță.

