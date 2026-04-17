Posibilă sinucidere într-0 locuință din localitatea Pârscov, din județul Buzău. au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a petrecut.

Cadavrul unui bărbat în vârstă de 58 de ani, împuşcat, a fost găsit vineri într-un imobil din localitatea Pârscov, judeţul Buzău. Polițiștii au deschis o anchetă penală și iau în considerare inclusiv ipoteza unui suicid.

Posibilă sinucidere în localitate Pârscov

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Buzău au deschis un dosar penal după ce a fost descoperit cadavrul unui bărbat de 58 de ani, împușcat. Potrivit Buzău, la faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti criminalişti, de ordine publică şi specialişti din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.

Descoperirea a fost făcută de mama bărbatului, o femeie de 90 de ani, care locuia împreună cu acesta, și a alertat imediat autoritățile. Ea a povestit că a auzit dimineață, în jurul orei 4.30, un zgomot puternic și pentru străfulgerare de secundă a sesizat o lumină puternică. Femeia nu s-a gândit că s-ar fi putut întâmpla ceva rău. Ulterior, în jurul orei 7.30, când a mers în camera fiului, a descoperit tragedia.

„La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-un imobil din Pârscov a fost descoperit cadavrul unui bărbat. În urma sesizării, un echipaj de poliţie s-a deplasat la imobilul indicat şi a constatat că cele sesizate se confirmă, în locuinţă fiind depistat un bărbat ce prezintă leziuni ce par a fi produse prin împuşcare, leziuni incompatibile cu viaţa”, se arată într-un comunicat de presă.

Anchetă coordonată de procurori

Din primele verificări, polițiștii nu au identificat indicii care să susțină ipoteza unei dispute violente sfârșite cu o tragedie. Din acest motiv iau în considerare varianta suicidului. Bărbatul era divorțat de mai mulți ani și lucra la o balastieră din zonă. Ocazional mai consuma alcool, ceea ce-i dădea o stare de melancolie, după cum a relatat mama sa.

„Din primele verificări s-a stabilit că ar fi vorba despre un bărbat de 58 de ani, din Pârscov (…) Până la acest moment nu au rezultat indicii ale implicării în acte de violenţe, fiind luată în calcul inclusiv ipoteza suicidului”, se mai arată în comunicat.

În acest caz, chiar dacă suspectează o sinucidere, poliţiştii au întocmit un dosar penal şi continuă cercetările sub coordonarea unui procuror. Totodată, urmează să fie efectuată necropsia pentru a clarifica toate împrejurările în care a survenit decesul bărbatului. El deținea legal o armă cu alice.