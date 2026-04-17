Simplii cetățeni plătesc pentru criza bugetară. Guvernul alocă aproape 2 milioane de euro pentru mașini noi la SPP

Adrian Teampău
17 apr. 2026, 21:34
Generalul Lucian Pahonțu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Guvernul finanțează achiziția de mașini la SPP
  2. Bolojan îngrijorat de siguranța demnitarilor
  3. Achiziția finanțată de guvernul Bolojan sub semnul opacității

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat un buget de aproximativ două milioane de euro pentru achiziția de automobile la SPP. Suma este prevăzută într-o Ordonanță de Urgență adoptată în ultima ședință.

Guvernul finanțează achiziția de mașini la SPP

Serviciul de Protecție și Pază a solicitat bani pentru achiziția de autovehicule noi, propunând o derogare de la prevederile OUG 34/2023. Acest act normativ interzice achiziția de autoturisme în contextul crizei bugetare. Iar Ilie Bolojan n-a avut nimic împotrivă, astfel că guvernul a aprobat o hotărâre prin care a alocat suma de 8,6 milioane de lei, adică 1,7 milioane de euro.

Conducerea SPP a motivat necesitatea acestei achiziții arătând că unele mașini din dotare au norma de poluare Euro 4, fiind vechi de 20 de ani. De asemenea, a arătat că autoturismele folosite pentru escorta demnitarilor nu mai corespund normelor de securitate. Acestea, se arată în solicitare au fost supuse în ultimii ani „unei intense uzuri fizice şi morale”.

Mai mult, ca să fie în ton cu vremurile, Lucian Pahonțu, șeful SPP, aduce în discuție și războiul dintre Rusia și Ucraina. Din cauza acestui conflict, „neadoptarea prin ordonanță de urgență a Guvernului a acestor măsuri imediate este de natură să genereze riscuri și amenințări la adresa securității naționale”.

„Aspectele prezentate întrunesc premisele unei situații urgente și extraordinare pentru a cărei reglementare este necesară adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative asupra măsurilor de securitate specifice ce se impun a fi asigurate de Serviciul de Protecție și Pază în virtutea competențelor ce îi revin potrivit Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază”, se arată în solicitarea SPP

Bolojan îngrijorat de siguranța demnitarilor

În fața argumentelor de mai sus, Ilie Bolojan a cedat imediat și a emis ordonanța de urgență solicitată de conducerea SPP. Actul normativ a fost justificat fix cu aceleași motive primite de la SPP. Nicăieri nu se pomenește de criza bugetară sau despre necesitatea de a reduce deficitul bugetar.

„Având în vedere necesitatea înlocuirii de urgență a parcului auto al Serviciului de Protecție și Pază, dată fiind vechimea ridicată a vehiculelor și nivelul tehnologic depășit al flotei rămase în exploatare, unele autovehicule având normă de poluare Euro 4 sau inferioară ceea ce generează costuri ridicate de operare, consumuri mari de combustibil și un nivel neadecvat al emisiilor pentru standardele actuale de mediu și eficiență energetică”, prevede OUG-ul.

În nota de fundamentare premierul se arată îngrijorat de eventuale amenințări la viața și integritatea demnitarilor.

„Ținând seama că situația generată de conflictul armat la granița de nord a României poate conduce la o creștere a situației infracționale cu amenințări la viața și integritatea demnitarilor din competență”, se mai arată în justificările din Nota de Fundamentare.

Achiziția finanțată de guvernul Bolojan sub semnul opacității

În ordonanță nu sunt oferite, transparent, explicații despre numărul și tipul de autovehicule ce vor fi achiziționate. Actul normativ stabilește doar bugetul total.

„Cheltuielile necesare achiziționării autoturismelor se estimează a fi în cuantum de 8.670.000 de lei, se vor suporta din bugetul Serviciului de Protecție și Pază, în limita fondurilor bugetare aprobate prin Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026”, se precizează în Nota de Fundamentare care stă la baza actului normativ

Lucian Pahonțu se află la conducerea din 2005. El a fost trecut în rezervă, cu grad de general, în noiembrie 2024, dar a rămas la șefia instituției.

Citește și...
Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan în plin scandal politic. Ce a spus liderul PSD despre președintele României: „A înțeles foarte bine”
Politică
Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan în plin scandal politic. Ce a spus liderul PSD despre președintele României: „A înțeles foarte bine”
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, în plină criză politică. Unde s-au întâlnit cei doi suveraniști și ce planuri se conturează pentru viitorul guvern
Politică
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, în plină criză politică. Unde s-au întâlnit cei doi suveraniști și ce planuri se conturează pentru viitorul guvern
Cum vor vota PSD-iștii, luni, la referendum. Bolojan a anunțat deja rezultatul: „Zarurile au fost aruncate”
Politică
Cum vor vota PSD-iștii, luni, la referendum. Bolojan a anunțat deja rezultatul: „Zarurile au fost aruncate”
Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”
Politică
Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”
Dosar penal în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon. Suspectul a fost reținut de polițiști
Politică
Dosar penal în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon. Suspectul a fost reținut de polițiști
Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene”
Politică
Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene”
Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
Politică
Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
Politică
Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
Politică
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
Politică
Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
Ultima oră
21:26 - „Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare
21:13 - Depinde Europa de petrolul din Golful Persic? Explicația lui Mihai Daraban, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal” (VIDEO)
21:04 - Uniunea Europeană strânge rândurile. Bruxellesul testează apărarea continentului fără ajutorul americanilor
20:41 - Tarom neagă zvonurile despre lipsa de kerosen. Care este situația aprovizionării cu combustibil
20:33 - Pâinea se scumpește. Cotaţiile la grâu cresc pe fondul problemelor legate de îngrăşăminte
20:29 - Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan în plin scandal politic. Ce a spus liderul PSD despre președintele României: „A înțeles foarte bine”
20:07 - Britanicii vor înapoi în UE. Ce arată cel mai recent sondaj despre opinia poporului englez
20:04 - Oficialii de la Teheran s-au răzgândit. Strâmtoarea Ormuz ar putea fi închisă din nou
20:01 - Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, în plină criză politică. Unde s-au întâlnit cei doi suveraniști și ce planuri se conturează pentru viitorul guvern
19:39 - Jaf spectaculos la o bancă din Napoli, ca în „La Casa de Papel”, cu pistoale de jucărie. Hoții au luat ostatici, au golit seifurile și au dispărut printr-un tunel. Ce spun martorii