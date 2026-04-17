Guvernul condus de a aprobat un buget de aproximativ două milioane de euro pentru de automobile la . Suma este prevăzută într-o Ordonanță de Urgență adoptată în ultima ședință.

Guvernul finanțează achiziția de mașini la SPP

a solicitat bani pentru achiziția de autovehicule noi, propunând o derogare de la prevederile OUG 34/2023. Acest act normativ interzice achiziția de autoturisme în contextul crizei bugetare. Iar Ilie Bolojan n-a avut nimic împotrivă, astfel că guvernul a aprobat o hotărâre prin care a alocat suma de 8,6 milioane de lei, adică 1,7 milioane de euro.

Conducerea SPP a motivat necesitatea acestei achiziții arătând că unele mașini din dotare au norma de poluare Euro 4, fiind vechi de 20 de ani. De asemenea, a arătat că autoturismele folosite pentru escorta demnitarilor nu mai corespund normelor de securitate. Acestea, se arată în solicitare au fost supuse în ultimii ani „unei intense uzuri fizice şi morale”.

Mai mult, ca să fie în ton cu vremurile, Lucian Pahonțu, șeful SPP, aduce în discuție și războiul dintre Rusia și Ucraina. Din cauza acestui conflict, „neadoptarea prin ordonanță de urgență a Guvernului a acestor măsuri imediate este de natură să genereze riscuri și amenințări la adresa securității naționale”.

„Aspectele prezentate întrunesc premisele unei situații urgente și extraordinare pentru a cărei reglementare este necesară adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative asupra măsurilor de securitate specifice ce se impun a fi asigurate de Serviciul de Protecție și Pază în virtutea competențelor ce îi revin potrivit Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază”, se arată în solicitarea SPP

Bolojan îngrijorat de siguranța demnitarilor

În fața argumentelor de mai sus, Ilie Bolojan a cedat imediat și a emis ordonanța de urgență solicitată de conducerea SPP. Actul normativ a fost justificat fix cu aceleași motive primite de la SPP. Nicăieri nu se pomenește de criza bugetară sau despre necesitatea de a reduce deficitul bugetar.

„Având în vedere necesitatea înlocuirii de urgență a parcului auto al Serviciului de Protecție și Pază, dată fiind vechimea ridicată a vehiculelor și nivelul tehnologic depășit al flotei rămase în exploatare, unele autovehicule având normă de poluare Euro 4 sau inferioară ceea ce generează costuri ridicate de operare, consumuri mari de combustibil și un nivel neadecvat al emisiilor pentru standardele actuale de mediu și eficiență energetică”, prevede OUG-ul.

În nota de fundamentare premierul se arată îngrijorat de eventuale amenințări la viața și integritatea demnitarilor.

„Ținând seama că situația generată de conflictul armat la granița de nord a României poate conduce la o creștere a situației infracționale cu amenințări la viața și integritatea demnitarilor din competență”, se mai arată în justificările din Nota de Fundamentare.

Achiziția finanțată de guvernul Bolojan sub semnul opacității

În ordonanță nu sunt oferite, transparent, explicații despre numărul și tipul de autovehicule ce vor fi achiziționate. Actul normativ stabilește doar bugetul total.

„Cheltuielile necesare achiziționării autoturismelor se estimează a fi în cuantum de 8.670.000 de lei, se vor suporta din bugetul Serviciului de Protecție și Pază, în limita fondurilor bugetare aprobate prin Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026”, se precizează în Nota de Fundamentare care stă la baza actului normativ

Lucian Pahonțu se află la conducerea din 2005. El a fost trecut în rezervă, cu grad de general, în noiembrie 2024, dar a rămas la șefia instituției.