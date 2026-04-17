DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi

Lipsa dinților (edentația) se află în top 3 afecțiuni dentare în România, dar și la nivel global. Impactul lipsei dinților este semnificativ atât asupra sănătății orale, dar mai ales asupra sănătății întregului organism.

O dantură incompletă compromite funcția masticatorie, forțând sistemul digestiv să proceseze alimente insuficient fragmentate, ceea ce duce în timp la afecțiuni gastrointestinale. Mai mult decât atât, edentația înseamnă resorbția progresivă a osului maxilar, fenomen care determină prăbușirea trăsăturilor feței și apariția unui aspect îmbătrânit prematur.

Dacă te confrunți cu pierderea dinților sau o dantură compromisă, trebuie să știi că este mai mult decât o procedură medicală; este șansa de a avea o viață normală, fără restricții. La DENT ESTET, abordarea mutidisciplinară și tehnologia digitală redefinesc această experiență și oferă pacienților un zâmbet complet, estetic și funcțional, într-o singură zi.

Ce înseamnă, de fapt, tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore?

Dinți Ficși în 24 de ore reprezintă o soluție modernă de reabilitare totală a arcadei dentare. Această metodă permite pacienților care au rămas fără dinți (edentați total) sau ai căror dinți nu mai pot fi salvați să primească o lucrare fixă provizorie fixată pe implanturi, într-un interval de maximum o zi.

“Acest sistem folosește un număr strategic de implanturi (de regulă 4 sau 6), plasate astfel încât să ofere stabilitate imediată. Pe aceste implanturi se ancorează o lucrare fixă provizorie, care îi permite pacientului să zâmbească, să vorbească și chiar să mănânce alimente moi imediat după intervenție.”, explică Dr. Alice Gavrilescu, Medic specialist Chirurgie dento-alveolară, expert în Estetică dentară avansată, în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Etapele unei transformări de o zi

Tratamentul este unul predictibil și eficient, fiind structurat în etape clare, menite să maximizeze confortul pacientului:

Consultația și investigații imagistice: Succesul tratamentului constă în planificarea minuțioasă: de la investigațiile 3D până la analiza digitală a densității osoase, cu ajutorul tomografiei computerizate. Acest nivel de pregătire garantează stabilitatea implanturilor și a lucrării protetice, reducând în același timp durata și complexitatea intervenției. Etapa chirurgicală: Intervenția chirurgicală se realizată sub anestezie locală/anxioliză și presupune inserarea celor 4 sau 6 implanturi. În aceeași ședință sau în maximum 24 de ore se fixează o lucrare provizorie fixă. Fixarea lucrării protetice fixe definitive: După perioada de osteointegrare (când implanturile se fixează în os), dinții provizorii sunt înlocuiți cu o lucrare fixă definitivă, realizată din materiale premium (zirconiu sau ceramică) în cadrul Laboratorului de tehnică dentară avansată – ASPEN.

DENT ESTET – expertiză de peste 27 de ani în redarea zâmbetului, în doar 24 de ore

Când vorbim despre reabilitări orale complexe, experiența echipei medicale este unul dintre cele mai importante criterii de selecție. Iată de ce DENT ESTET este alegerea numărul 1 în cazuri complexe în implantologie:

Expertiză multidisciplinară : Cazul tău va fi analizat și gestionat de o întreagă echipă de experți: chirurgi implantologi, parodontologi și medici proteticieni.

: Cazul tău va fi analizat și gestionat de o întreagă echipă de experți: chirurgi implantologi, parodontologi și medici proteticieni. Tehnologie digitală avansată: Folosim scanarea 3D și chirurgia ghidată pentru precizie în inserarea implanturilor. În acest fel, intervenția devine minim invazivă, iar recuperare este mai rapidă.

Folosim scanarea 3D și chirurgia ghidată pentru precizie în inserarea implanturilor. În acest fel, intervenția devine minim invazivă, iar recuperare este mai rapidă. Materiale premium : Colaborăm cu lideri mondiali în producția de implanturi, oferind soluții certificate internațional care asigură succesul pe termen lung.

: Colaborăm cu lideri mondiali în producția de implanturi, oferind soluții certificate internațional care asigură succesul pe termen lung. Laborator dentar propriu: Datorită echipei de tehnicieni ASPEN, putem finisa lucrările provizorii într-un timp record, cu un control strict al calității.

Chirurgia ghidată digital – tehnologia care face diferența

Secretul succesului în cazurile complexe de reabilitare totală constă în precizie.

“La DENT ESTET, folosim softul 3Shape Implant Studio® și ghidul chirurgical digital, instrumente esențiale în procesul de planificare. Ghidurile chirurgicale ne permit să inserăm implanturile minim-invaziv, ceea ce reduce semnificativ inflamația și durerea post-operatorie. Mai mult, utilizarea tehnologiei de scanare intraorală elimină amprentele clasice cu material neplăcut, oferind un confort sporit încă din prima etapă a consultului.”, precizează Dr. Alice Gavrilescu, Medic specialist Chirurgie dento-alveolară, expert în Estetică dentară avansată, în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Dinți ficși în 24 de ore, soluția ideală pentru românii din diaspora

Pentru românii care locuiesc și lucrează în străinătate, timpul este o resursă prețioasă. De cele mai multe ori, tratamentele stomatologice complexe sunt amânate ani la rând din cauza costurilor prohibitive din țări precum Marea Britanie, Germania sau Italia, dar și a duratei mari de recuperare.

La DENT ESTET, am recalibrat întreaga experiență a pacientului din diaspora prin protocolul Dinți Ficși în 24 de ore, transformând distanța într-un detaliu logistic.

Un avantaj major este acum posibilitatea unei . Poți discuta cu specialiștii noștri de oriunde te-ai afla, primind o primă evaluare și un plan de tratament preliminar, fără să fie nevoie de o deplasare imediată în clinică.

Astfel, înainte de a urca în avion, vei cunoaște deja etapele intervenției, costurile exacte și, esențial, numărul de zile necesar șederii în România.

Zâmbet nou, într-o singură vizită

Protocolul Dinți Ficși în 24 de ore la DENT ESTET este optimizat digital pentru a comprima luni de tratament în doar câteva zile. Într-o singură sesiune chirurgicală se realizează extracțiile necesare (unde e cazul) și inserarea implanturilor, urmând ca în maximum 24 de ore să fie atașată lucrarea fixă provizorie.

Această viteză de execuție, susținută de laboratorul propriu ASPEN, le permite pacienților să revină în țările de reședință cu o dantură complet funcțională și estetică, reluându-și activitatea socială și profesională imediat.

În plus, experiența este completată de un suport personalizat. Fiecare pacient din diaspora beneficiază de un coordonator de tratament care se ocupă de gestionarea programărilor și de fluxul medical, asigurându-se că vizita în România este eficientă.

„În implantologia modernă, inovația permite transformări radicale, însă adevărata valoare este dată de experții de elită care o coordonează. Reconstrucția completă a zâmbetului prin sistemul Dinți Ficși în 24 de ore devine o reușită de succes datorită viziunii și preciziei Dr. Alice Gavrilescu, a cărei expertiză în estetica dentară avansată și chirurgia digitală face diferența în cele mai complexe cazuri. Dincolo de tehnologie, măiestria sa medicală este cea care le redă pacienților nu doar un zâmbet funcțional, ci și încrederea într-o schimbare reală a calității vieții, oferindu-le siguranța unor standarde de excelență chiar aici, în România”, spune Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.