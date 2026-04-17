Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început controalele. Este vorba despre o amplă acțiune de control care vizează persoanele fizice ce au obținut venituri din închirieri pe platforme precum Airbnb și Booking, dar nu le-au declarat.

Președintele ANAF, , a anunțat că instituția are deja acces la datele acestor platforme și a demarat verificări pentru identificarea celor care au închiriat „la negru”.

„Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani”, a spus șeful ANAF, potrivit .

Potrivit acestuia, doar într-un singur județ, într-un an, au fost descoperite aproximativ 60.000 de persoane care nu și-au declarat veniturile din astfel de activități.

Ce alte controale pregătește ANAF pentru persoane fizice

Pe lângă verificările privind închirierile, ANAF desfășoară controale și în cazul persoanelor cu averi nejustificate. Șeful instituției a subliniat că cei vizați ar trebui să apeleze la specialiști în fiscalitate pentru a-și clarifica situația și a evita problemele legale.

Adrian Nica a anunțat că, în perioada următoare, contribuabilii vor putea avea discuția finală cu inspectorii fiscali inclusiv în format online. Mai exact, până la finalul lunii iunie, aceste întâlniri vor putea fi organizate video, la cererea contribuabililor, și vor fi înregistrate.

În plus, ANAF ia în calcul folosirea inteligenței artificiale pentru analizarea acestor discuții, inclusiv pentru a identifica eventuale probleme în modul în care inspectorii gestionează cazurile.

ANAF a început controalele. De ce vrea reorganizarea inspecției fiscale

Șeful ANAF a anunțat că sistemul actual de control trebuie schimbat radical, fiind necesară o reorganizare „din temelii”. Noua abordare va presupune o analiză de risc centralizată, iar contribuabilii vor fi selectați pentru controale în funcție de datele din baze, nu după planuri stabilite la nivel local.

ANAF a început controalele. Ce este „gap-ul de TVA” și cum va influența controalele

ANAF a încheiat un parteneriat cu Academia de Studii Economice din București pentru realizarea unui studiu privind gap-ul de TVA, adică diferența dintre taxele care ar trebui colectate și cele efectiv încasate.

Rezultatele vor fi publice și vor arăta care sunt domeniile cu risc fiscal ridicat, unde controalele vor deveni mai frecvente.

Adrian Nica a criticat activitatea structurilor Antifraudă și a susținut că acestea se suprapun cu inspecția fiscală și pot menține controale chiar și un an. În opinia sa, rolul acestor structuri ar trebui să fie unul rapid, axat pe intervenții operative și confiscări.

Ce noi verificări anunță ANAF pentru firme și administratori

ANAF pregătește introducerea unui indicator de preinsolvență, menit să identifice din timp companiile care riscă să intre în dificultate financiară. De asemenea, instituția va începe controale pornind de la firmele aflate în insolvență, analizând inclusiv situația personală a administratorilor.

Cum funcționează rețelele de firme folosite pentru fraudă

Autoritățile fiscale au descoperit rețele complexe de companii create special pentru fraude, unele formate din zeci de firme. Acestea emit facturi fără activitate reală, solicită rambursări de TVA și intră în insolvență după ce sunt depistate.

În multe cazuri, aceleași persoane gestionează contabilitatea pentru mai multe firme implicate în astfel de scheme, iar ANAF ia în calcul sancțiuni dure pentru cei implicați.