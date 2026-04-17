„Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare

Iulia Petcu
17 apr. 2026, 21:26
sursa foto: Facebook/Sindicatul Europol
Cuprins
  1. Cum a fost prins șoferul care gonea cu peste 200 km/h
  2. Cum a reacționat Sindicatul Europol
  3. Ce recomandare au transmis sindicaliștii

Un nou caz de viteză extremă a fost înregistrat pe drumurile din România, de această dată în județul Giurgiu. Polițiștii rutieri au prins un șofer care circula cu 206 km/h pe DN5, iar sancțiunile au venit imediat.

Cum a fost prins șoferul care gonea cu peste 200 km/h

Incidentul s-a produs în timpul controalelor desfășurate de Poliția Rutieră în cadrul acțiunilor dedicate combaterii vitezei excesive. Radarul a înregistrat autoturismul rulând cu 206 km/h pe DN5, drum unde o asemenea viteză reprezintă un risc major.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 4.050 de lei. În plus, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru următoarele 120 de zile.

Cum a reacționat Sindicatul Europol

Sindicatul Europol a comentat cazul într-o postare ironică publicată pe Facebook, criticând șoferii care ignoră avertismentele repetate privind pericolul vitezei excesive.

„Vrei senzații tari? Avem o ofertă «specială» în Giurgiu! Rugăm șoferii care țin cu tot dinadinsul să rămână fără permis de conducere să tranziteze județul Giurgiu! Deși Poliția Română a anunțat clar acțiunea ROADPOL și riscurile vitezei excesive, unii încă au impresia că șoselele sunt piste de decolare.”

Mesajul continuă în același ton sarcastic și face trimitere directă la sancțiunea primită de șoferul surprins de radar.

„Azi, un «pilot» grăbit a încercat să transforme DN 5 în aeroport, rulând cu 206 km/h, însă a avut parte de o surpriză. A fost depistat de radar, fiind amendat cu 4050 lei, aflând totodată că permisul său a «aterizat forțat» pentru următoarele 120 de zile la Serviciul Rutier.”

Ce recomandare au transmis sindicaliștii

Reprezentanții Europol au sugerat, tot în cheie ironică, că bicicleta ar fi o variantă mai potrivită pentru astfel de conducători auto grăbiți.

„Recomandarea noastră pentru astfel de șoferi este bicicleta, întrucât deplasarea cu aceasta este mai sănătoasă, mai sigură și… fără amenzi pentru depășirea vitezei.”

„Pilotul grăbit” din Giurgiu nu este un caz izolat. În aceeași săptămână, un tânăr de 21 de ani a fost prins cu 224 km/h pe autostrada A1, pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Deva, unde limita este 130 km/h, relatează Adevărul.

