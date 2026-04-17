B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Depinde Europa de petrolul din Golful Persic? Explicația lui Mihai Daraban, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal” (VIDEO)

Depinde Europa de petrolul din Golful Persic? Explicația lui Mihai Daraban, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal" (VIDEO)

Ana Maria
17 apr. 2026, 21:13
Depinde Europa de petrolul din Golful Persic? Explicația lui Mihai Daraban, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz: Nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal (VIDEO)
Mihai Daraban (CCIR) Sursa foto: Camera de Comert si Industrie a Romaniei / Facebook
Cuprins
  1. Cum a influențat redeschiderea Strâmtorii Ormuz prețul petrolului
  2. Există sau nu mine în Strâmtoarea Ormuz. Ce spune Mihai Daraban
  3. De ce sunt armatorii încă reticenți, potrivit lui Mihai Daraban
  4. Depinde Europa de petrolul din Golful Persic?

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a vorbit, vineri, în cadrul emisiunii News Pass de pe B1 TV, moderată de Laura Chiriac, despre efectele redeschiderii Strâmtoarea Ormuz asupra pieței petroliere.

Acesta susține că reacția pieței a fost imediată, iar prețurile au intrat pe un trend descendent.

Cum a influențat redeschiderea Strâmtorii Ormuz prețul petrolului

Mihai Daraban a explicat că revenirea traficului maritim în zonă a dus la o ieftinire rapidă a petrolului, cotațiile coborând sub pragul de 90 de dolari pe baril, atât pentru Brent, cât și pentru WTI. Evoluția confirmă o relaxare a tensiunilor din piață, în contextul în care această rută este esențială pentru transportul global de țiței.

De altfel, datele recente arată că petrolul Brent a coborât spre aproximativ 88 de dolari/baril după redeschiderea strâmtorii, în urma unei scăderi de peste 10% .

Există sau nu mine în Strâmtoarea Ormuz. Ce spune Mihai Daraban

Șeful CCIR respinge categoric informațiile vehiculate în ultimele săptămâni privind existența minelor în zonă, pe care le consideră nefondate și generatoare de panică.

“Relaxarea se vede și cum a căzut petrolul pe bursă, că deja e sub 90 de dolari, deci și Brentul, și West Texas Intermediate. Din punctul acesta de vedere, e vizibil. Dar, acum, știți cum e…. Și în emisiunea dvs., și în presă, și în tot mediul extern s-a tot vorbit de celebrele mine din Hormuz și ajungem la ce vă spuneam eu în emisiune acum o săptămână, două, trei, și vă spuneam că nu există mine în zonă. Cum rămâne cu ele?”, a declarat Mihai Daraban.

De ce sunt armatorii încă reticenți, potrivit lui Mihai Daraban

Potrivit lui Daraban, confuzia creată în jurul acestor informații a avut efecte directe asupra transportatorilor maritimi, care au devenit extrem de precauți.

“Cei care le-au menționat de atâtea ori, că trebuiesc venite nave de deminare, am ridicat și noi, România, două degete, că suntem de acord să aducem nave de deminare după încheierea conflictului. Iată că este o problemă care nu este foarte bine explicată armatorilor și toți sunt foarte circumspecți, pentru că ei au primit niște date de la firmele de asigurări, așa cum le-am primit și noi de altfel.

Firmele de asigurări au instrucționat armatorii și le-au spus, domnilor, nu puteți trece Hormuzul decât pe proprie răspundere, noi nu vă asigurăm dacă vă încumetați.”, a mai adăugat președintele CCIR.

Depinde Europa de petrolul din Golful Persic?

Mihai Daraban a ridicat și semne de întrebare privind dependența Europei de petrolul din această regiune, sugerând că există numeroase rute alternative funcționale.

“Acum vedem și noi ce se întâmplă, că nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal. Trăim cu această marotă. Eu sunt foarte curios, vă spun cinstit, cât petrol plecat direct din Golful Persic va ajunge în Europa, că am tot auzit celebrele plânsete legate de kerosenul din Europa.

Europa nu avea nicio problemă în a se aproviziona cu petrol. Oricum nu se aproviziona direct din Golful Persic, eventual se aproviziona prin conducta East-West Petrolline a lui Aramco, care traversează Arabia Saudită din Golful Persic la Yanbu, și la Marea Mediterană ajungea prin conducta Sumed pipeline de la Ain Sokhna la Sidi Kerir. De asemenea, există din Marea Roșie și conducta Eilat-Ashkelon, care nu este demontată, funcționează perfect.

Deci, iată, un alt bypass al Suezului ca alternativă pentru Europa, vorbesc. Ca să nu vorbesc de toate terminalele din Libia, Algeria, Ceyhanul din Golful Iskenderun.

Nu mai vorbesc de Marea Nordului si posibilitatea aducerii petrol din Mexic sau, mai nou, din Venezuela către Europa.”, a mai explicat Daraban.

Tags:
Citește și...
„Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare
Eveniment
„Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare
Jaf la Institutul Oncologic București descoperit de Curtea de Conturi. Unde au ajuns banii strânși de Rogobete din buzunarele cetățenilor
Eveniment
Jaf la Institutul Oncologic București descoperit de Curtea de Conturi. Unde au ajuns banii strânși de Rogobete din buzunarele cetățenilor
Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc
Eveniment
Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc
Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
Eveniment
Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
ANAF intră peste românii care închiriază pe Airbnb și Booking: „Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum”
Eveniment
ANAF intră peste românii care închiriază pe Airbnb și Booking: „Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum”
Bărbat găsit împușcat într-o locuință din Buzău. Poliția ia în calcul o sinucidere
Eveniment
Bărbat găsit împușcat într-o locuință din Buzău. Poliția ia în calcul o sinucidere
DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
Eveniment
DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
Dosar penal în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon. Suspectul a fost reținut de polițiști
Politică
Dosar penal în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon. Suspectul a fost reținut de polițiști
Bărbat din Timiș, cercetat după ce a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan
Eveniment
Bărbat din Timiș, cercetat după ce a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan
Newsweek: Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Eveniment
Newsweek: Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Ultima oră
21:34 - Simplii cetățeni plătesc pentru criza bugetară. Guvernul alocă aproape 2 milioane de euro pentru mașini noi la SPP
21:26 - „Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare
21:04 - Uniunea Europeană strânge rândurile. Bruxellesul testează apărarea continentului fără ajutorul americanilor
20:41 - Tarom neagă zvonurile despre lipsa de kerosen. Care este situația aprovizionării cu combustibil
20:33 - Pâinea se scumpește. Cotaţiile la grâu cresc pe fondul problemelor legate de îngrăşăminte
20:29 - Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan în plin scandal politic. Ce a spus liderul PSD despre președintele României: „A înțeles foarte bine”
20:07 - Britanicii vor înapoi în UE. Ce arată cel mai recent sondaj despre opinia poporului englez
20:04 - Oficialii de la Teheran s-au răzgândit. Strâmtoarea Ormuz ar putea fi închisă din nou
20:01 - Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, în plină criză politică. Unde s-au întâlnit cei doi suveraniști și ce planuri se conturează pentru viitorul guvern
19:39 - Jaf spectaculos la o bancă din Napoli, ca în „La Casa de Papel”, cu pistoale de jucărie. Hoții au luat ostatici, au golit seifurile și au dispărut printr-un tunel. Ce spun martorii