Acasa » Eveniment » Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc

Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc

Iulia Petcu
17 apr. 2026, 18:57
Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde s-a produs primul cutremur al zilei
  2. Ce s-a întâmplat în zona Vrancea
  3. Ce efecte au cutremurele

Două cutremure slabe s-au produs vineri, 17 aprilie, în România, la câteva ore distanță unul de celălalt. Seismele au fost înregistrate în județul Timiș și în zona seismică Vrancea-Covasna, potrivit datelor oficiale transmise de INFP.

Unde s-a produs primul cutremur al zilei

Primul seism a avut loc la ora 13:37, în regiunea Banat, județul Timiș. Specialiștii INFP au anunțat o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter și o adâncime redusă, de 4,6 kilometri.

Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea următoarelor orașe:  49km S de Timişoara, 57km E de Zrenjanin, 61km S de Reşiţa, 61km NE de Pancevo, 74km N de Smederevo, 76km NE de Belgrade, 76km NE de Zemun, 97km S de Arad..

Ce s-a întâmplat în zona Vrancea

Al doilea cutremur a fost raportat la ora 16:37, în zona seismică Vrancea, județul Covasna. Acesta a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la adâncimea de 114,7 kilometri, relatează Antena3.

Seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din centrul și estul țării:  42km SE de Sfântu-Gheorghe, 47km E de Braşov, 71km S de Buzău, 75km S de Focşani, 77km N de Ploieşti, 98km NE de Târgovişte.

Ce efecte au cutremurele

Având în vedere intensitatea redusă a ambelor mișcări seismice, nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. Cutremurele de această magnitudine sunt frecvente în România și, de regulă, nu provoacă probleme majore.

Zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din țară, însă și vestul României înregistrează periodic mișcări tectonice de intensitate mică.

