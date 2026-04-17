Dosar penal în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon. Suspectul a fost reținut de polițiști

Adrian Teampău
17 apr. 2026, 16:31
Suspectul de la Spitalul Pantelimon a fost reținut Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Suspectul de la Spitalul Pantelimon a fost reținut
  2. Poliția anchetează un sabotaj

Suspectul în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost reținut de polițiști și este audiat pentru furt și sabotaj. În urma incidentului, de joi seară, bolnavii de la terapie intensivă au fost oxigenați manual timp de câteva ore. 

Suspectul de la Spitalul Pantelimon a fost reținut

Individul care a furat joi seară, 16 aprilie, o țeavă și un robinet de la Spitalul Pantelimon a fost identificat și reținut de polițiști. Suspectul este audiat de autorități care urmează să stabilească măsurile ce vor fi luate. Potrivit Poliției Municipiului București, incidentul este considerat un act de sabotaj.

Joi seară rezervorul de oxigen care alimenta instalația pentru bolnavii de la Terapie Intensivă Rezervorul de oxigen a fost avariat, iar până la remedierea problemei, mai multe butelii de oxigen au fost trimise la spital. Timp de mai multe ore, bolnavii de la terapie intensivă, au fost oxigenați manual de cadrele medicale.

În situația aceasta, ministerul Sănătății a direcționat către spital o autospecială ISU cu rezerve de oxigen (6 butelii de 10 l și 7 de 5 l).

Ulterior, managerul spitalului a declarat că alimentarea cu oxigen a fost reluată după aproximativ trei ore de la apariția avariei. El a spus că, din primele verificări, ar fi vorba de un act de sabotaj pentru care ar fi responsabil un individ rău intenționat.

Poliția anchetează un sabotaj

Avaria a fost observată după ce angajații au sesizat o scurgere masivă de apă în zona tehnică a spitalului. În urma verificărilor s-a văzut că este vorb despre instalația de oxigen. Pompierii au fost chemați inițial la intervenție, iar ulterior a fost alertată și poliția.

Ulterior, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a confirmat că un individ, suspectul în acest caz, a sărit gardul și a pătruns în curtea spitalului. El a distrus o componentă esențială a instalației de oxigen.

„În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei”, a transmis Poliția.

Citește și...
Cum vor vota PSD-iștii, luni, la referendum. Bolojan a anunțat deja rezultatul: „Zarurile au fost aruncate”
Politică
Cum vor vota PSD-iștii, luni, la referendum. Bolojan a anunțat deja rezultatul: „Zarurile au fost aruncate”
Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”
Politică
Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”
Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene”
Politică
Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene”
Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
Politică
Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
Politică
Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
Politică
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
Politică
Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
Ilie Bolojan: „Nu demisionez. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului / Criza e generată de PSD”
Politică
Ilie Bolojan: „Nu demisionez. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului / Criza e generată de PSD”
Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)
Politică
Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)
Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”
Politică
Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”
Ultima oră
17:17 - DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
17:10 - Cum vor vota PSD-iștii, luni, la referendum. Bolojan a anunțat deja rezultatul: „Zarurile au fost aruncate”
17:05 - Iranul redeschide complet Strâmtoarea Ormuz. Cum a reacționat Donald Trump
16:37 - Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”
15:59 - Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene”
15:34 - Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
15:11 - Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
15:09 - Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
14:54 - Bărbat din Timiș, cercetat după ce a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan
14:46 - Newsweek: Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?