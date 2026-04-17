Suspectul în cazul furtului țevii de oxigen de la a fost reținut de și este audiat pentru și sabotaj. În urma incidentului, de joi seară, bolnavii de la terapie intensivă au fost oxigenați manual timp de câteva ore.

Suspectul de la Spitalul Pantelimon a fost reținut

Individul care a furat joi seară, 16 aprilie, o țeavă și un robinet de la Spitalul Pantelimon a fost identificat și reținut de polițiști. Suspectul este audiat de autorități care urmează să stabilească măsurile ce vor fi luate. Potrivit Poliției Municipiului București, incidentul este considerat un act de sabotaj.

Joi seară rezervorul de oxigen care alimenta instalația pentru bolnavii de la Terapie Intensivă Rezervorul de oxigen a fost avariat, iar până la remedierea problemei, mai multe butelii de oxigen au fost trimise la spital. Timp de mai multe ore, bolnavii de la terapie intensivă, au fost oxigenați manual de cadrele medicale.

În situația aceasta, ministerul Sănătății a direcționat către spital o autospecială ISU cu rezerve de oxigen (6 butelii de 10 l și 7 de 5 l).

Ulterior, managerul spitalului a declarat că alimentarea cu oxigen a fost reluată după aproximativ trei ore de la apariția avariei. El a spus că, din primele verificări, ar fi vorba de un act de sabotaj pentru care ar fi responsabil un individ rău intenționat.

Poliția anchetează un sabotaj

Avaria a fost observată după ce angajații au sesizat o scurgere masivă de apă în zona tehnică a spitalului. În urma verificărilor s-a văzut că este vorb despre instalația de oxigen. Pompierii au fost chemați inițial la intervenție, iar ulterior a fost alertată și poliția.

Ulterior, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a confirmat că un , suspectul în acest caz, a sărit gardul și a pătruns în curtea spitalului. El a distrus o componentă esențială a instalației de oxigen.

„În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei”, a transmis Poliția.