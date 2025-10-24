B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe

MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe

Iulia Petcu
24 oct. 2025, 23:57
MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. De ce devin detectoarele de incendiu obligatorii în locuințele noi
  2. Ce riscă dezvoltatorii care nu respectă legea
  3. Ce se întâmplă cu locuințele deja existente

Un nou proiect legislativ al Ministerului Afacerilor Interne ar putea schimba regulile pieței imobiliare din România. Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să instaleze detectoare automate de incendiu în toate apartamentele și casele noi, înainte ca acestea să fie vândute. Măsura are ca scop creșterea siguranței locatarilor și reducerea riscului tragediilor cauzate de incendii izbucnite în timpul nopții.

De ce devin detectoarele de incendiu obligatorii în locuințele noi

Proiectul de lege a fost inițiat după mai multe cazuri tragice în care oameni și-au pierdut viața din cauza incendiilor produse în timpul nopții. În lipsa unor sisteme de avertizare, mulți locatari nu au fost alertați la timp de fumul toxic.

Ministerul Afacerilor Interne subliniază gravitatea acestor situații, explicând clar rațiunea noii măsuri.

„Întrucât cele mai multe incendii au izbucnit în timpul nopții, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, ocupanții locuințelor au fost surprinși în somn de fumul degajat și au decedat prin intoxicare.

Se evidențiază, astfel, importanța dotării locuințelor cu detectoare autonome de incendiu. În cazul locuințelor noi, propunem ca dezvoltatorii imobiliari să aibă obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu, înainte ca locuințele (apartamentele/casele) să fie înstrăinate/vândute”, a transmis MAI.

Prin urmare, fiecare construcție nouă va trebui echipată cu astfel de dispozitive de siguranță, fără excepții.

Ce riscă dezvoltatorii care nu respectă legea

Autoritățile anunță sancțiuni severe pentru cei care nu se conformează. Dezvoltatorii care nu vor instala detectoare de incendiu în locuințele construite riscă amenzi între 20.000 și 50.000 de lei.

Mai mult, nicio locuință fără dispozitivul de avertizare nu va putea fi vândută. Practic, autorizațiile de vânzare ar putea fi blocate până la instalarea sistemelor de detecție. Astfel, măsura nu doar încurajează responsabilitatea, ci și condiționează direct tranzacțiile imobiliare.

Ce se întâmplă cu locuințele deja existente

Legea nu va impune aceleași reguli pentru proprietarii actuali. În cazul locuințelor deja ocupate, autoritățile nu pot efectua verificări fără acordul proprietarilor.

„În cazul locuințelor deja existente, obligația nu poate fi impusă proprietarilor, întrucât personalul inspectoratelor nu are dreptul de a verifica respectarea acesteia fără consimțământul proprietarului pentru accesul în locuință. Prin urmare, în situația unui refuz, controlul nu ar putea fi exercitat pentru a garanta respectarea unor eventuale obligații”, se arată în proiectul de lege care este încă în dezbatere, potrivit Click.ro.

Deși nu există obligativitate pentru imobilele vechi, autoritățile încurajează montarea voluntară a detectoarelor, considerându-le o investiție minimă în siguranța personală și a familiei.

