Locatarii din blocul explodat devin din proprietari, chiriași la stat. Ce spune ministrul Dezvoltării (VIDEO)

Statul vrea să reconstruiască blocul explodat pe bani publici și va deveni proprietar. Însă locatarii vor deveni chiriași în propriile locuințe.

Cum vrea statul să reconstruiască blocul explodat

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, statul are două variante pentru a reconstrui blocul. Însă în ambele variante, locatarii devin chiriași în ceea ce ar fi trebuit să fie locuințele lor.

„Noi am pus în transparență un proiect, pentru că astăzi pe legislația din România, nu există o posibilitate de finanțare a reconstrucției unui asemenea bloc din fonduri publice. Am pus în transparență un proiect pentru ca să generăm o posibilitate de finanțare din fonduri publice a reconstrucției unui bloc care mai mult ca sigur, sau probabil va fi demolat. Sunt două variante în acest proiect.

O posibilitate prin care, prin programul de consolidare pe risc seismic al Ministerului Dezvoltării, să fie o extindere de reconstrucție de la zero a unei clădiri din fonduri publice. Este o variantă de lucru care a fost pusă în transparență pentru că așa este corect.

De asemenea, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarul general la sfârșitul săptămânii trecute, la solicitarea Primăriei Generale am prevăzut un text care, la fel, este pus în transparență, astfel încât Primăria Generală să aibă posibilitatea ca, din bugetul local, să reconstruiască această clădire. Din ceea ce spun experții, nu vorbim de consolidare, ci de reconstruire.”, a declarat Cske Attila în direct pe .

Ce se întâmplă cu locatarii din blocul explodat

Din ce spune ministrul Dezvoltării, oamenii din blocul explodat stau cu mâna întinsă la cel care va fi găsit vinovat pentru a primi despăgubiri să își poată recumpăra apartamentele. Sau la firmele de asigurări, dacă au avut asigurări care să acopere asemenea tragedie. Altfel, vor plăti chirie, pe apartamente pe care le-au cumpărat la un moment dat și care au fost distruse. Probabil tot din vina unor instituții și companii de care statul răspunde.

„Evident, aici trebuie să avem în vedere că la o asemenea explozie, dar asta vor stabili anchetatorii și instanța judecătorească, avem speranța că va fi găsit vinovatul. Vinovatul-persoană fizică, vinovatul-persoană publică, nu știm, dar există probabilitatea să existe o vinovăție pentru producerea acestei explozii și a acestei tragedii.

Și atunci, acest vinovat, evident, va trebui să răspundă și material pentru prejudiciul cauzat, ceea ce înseamnă că, ori pe această latură, ori de la firmele de asigurări în cazul în care locatarii-proprietari au avut asigurări facultative sau dacă au avut obligatorii, atunci într-o limită mai mică, vor beneficia de niște despăgubiri, iar din aceste despăgubiri există posibilitatea ca acest bloc, aceste locuințe să fie achiziționate de către locatari din acea valoare a prejudiciului cauzat.”, spune ministrul Devoltării.

Concret, locuințele nou realizate se vor atribui cu chirie foștilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieții acestora, precum și pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foștii proprietari solicită, arată .