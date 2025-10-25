B1 Inregistrari!
Dezastru la Administrația „Apele Române". Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată". Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 20:56
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
  1. Ce a aflat Buzoianu despre inspecțiile făcute de „Apele Române”
  2. Ce decizii a luat Buzoianu în privința inspecțiilor efectuate de „Apele Române”
  3. Câți bani europeni au pierdut angajații de la „Apele Române”, în timp ce primeau spor de gestionare a banilor europeni
  4. Ce se va întâmpla cu proiectele rămase la „Apele Române” pe bani europeni

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că în România poți să încalci Legea Apelor și nu pățești nimic. Buzoianu a prezentat rezultatul verificărilor efectuate de Corpul său de Control la Administrația „Apele Române” (ANAR).

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiuni „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Ce a aflat Buzoianu despre inspecțiile făcute de „Apele Române”

Ministra a declarat întâi că a trimis Corpul de Control la „Apele Române” atunci când a realizat, prin discuții cu Comisia Europeană, că vor fi pierduți mulți europeni ce trebuiau investiți în infrastructura împotriva inundațiilor.

Corpul de Control a verificat două aspecte: cum face Administrația „Apele Române” inspecțiile în teritoriu și cum a gestionat fondurile europene.

„Au reieșit niște probleme structurale grave. Pe partea de inspecție, avem în jur de 130 de inspectori azi la ”Apele Române”. Adică pentru toată țara toate controalele sunt asigurate de 130 de inspectori. Peste 8.400 (sunt angajați cu totul). (…)

Ce a reiești pe inspecție e că, în ultimii trei ani, constant a scăzut numărul de controale. A scăzut și numărul de sancțiuni. Sunt din ce în ce mai puține sancțiuni aplicate și a crescut procentul de sancțiuni de tipul avertismentului. (…)

Asta în loc să dea amenzi. Procentul de amenzi a scăzut. Și unde a fost dată amendă, media achitării amenzilor e de 20%. Practic, azi, dacă Legea Apelor e respectată sau nu… nu e nicio consecință reală dacă nu e respectată!”, a explicat ministra Mediului.

Ce decizii a luat Buzoianu în privința inspecțiilor efectuate de „Apele Române”

Diana Buzoianu a declarat apoi că luni va avea o discuție cu toți șefii din Administrație și se va asigura că fiecare inspector va avea un număr minim de controale de efectuat pe lună.

„Voi cere lunar un raport de la fiecare dintre administrațiile bazinale și ne vom uita dacă au fost controlate mai ales zonele de mari poluatori”, a punctat aceasta.

De asemenea, va fi dublat numărul de angajați cu atribuții de control.

Iar o altă măsură e reintroducerea GPS-urilor pe mașini. Buzoianu a susținut că e „un mare semnal e alarmă” faptul că în unele administrații bazinale acest sistem a fost implementat, apoi scos din funcțiune.

Diana Buzoianu a mai precizat că, în paralel, va verifica situația și de la Garda de Mediu.

Câți bani europeni au pierdut angajații de la „Apele Române”, în timp ce primeau spor de gestionare a banilor europeni

Cât despre fondurile europene, Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro, bani din PNRR, în principal pentru că a ratat investițiile în diguri și baraje împotriva inundațiilor. Asta în timp ce peste 500 de angajați au beneficiat de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene.

Din 557,8 milioane de euro disponibile în PNRR pentru 7 proiecte de investiții, Apele Române au pierdut peste 80% în urma renegocierilor cu Comisia Europeană. Asta deoarece nu s-a preocupat să facă investițiile respective.

Ce se va întâmpla cu proiectele rămase la „Apele Române” pe bani europeni

În urma raportului, Departamentul PNRR din aparatul central al instituției va fi desființat. Personalul va fi redistribuit în teritoriu, unde e nevoie de expertiză. Din cei peste 500 de angajați care primesc sporuri, vor mai rămâne cel mult 100.

Ministerul a cerut ANAR recuperarea sumelor încasate nejustificat. De asemenea, a mai solicitat identificarea unor surse alternative de finanțare pentru lucrările critice de protecție împotriva inundațiilor care au rămas neacoperite.

Stadiul investițiilor, cheltuielile și termenele asumate vor fi raportate simestrial.

