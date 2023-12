Dezvăluiri de la maternitatea groazei din Botoșani: Purici și șobolani, în vestiarul cadrelor medicale / Asistentă: „Pantalonul mătura podeaua și după aceea ajungea sus în secție la bebelușii de la terapie intensivă” (VIDEO)

Noi detalii cutremurătoare au ieșit la iveală despre condițiile de la maternitatea din Botoșani, unde o mamă a fost lăsată să moară. Asistentele se schimbă într-o încăpere de la demisolul unității printre pisici, purici și șobolani. Apoi urcă să ofere asistență bebelușilor de la terapie intensivă. Despre toate aceste nereguli grave a vorbit în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin asistenta Lenunța Pancu, cea care a publicat imaginile de groază încă din luna martie.

Aceasta a precizat că a sesizat Minsiterul Sănătății, încă din septembrie 2019, însă comisia de anchetă de la DSP trimisă să inspecteze maternitatea nu a constatat nicio problemă:

„Nu am tăcut niciodată. Tot ce a fost neconform și am văzut ceva neconform totdeauna am sesizat. Refritor la vestiare am făcut sesizare în septembrie 2019.

Am făcut petiție către ministrul Sănătății Sorina Pintea în septembrie 2019. În noiembrie a venit o comisie DSP, a făcut control, nu m-a anunțat că i-aș fi arătat imaginile cu pisici. Mi-a spus în răspuns că nu a găsit vectori, nu a găsit pisici, purici și șobolani. Șobolanii din adresa pe care i-am adresat-o ministrului Sănătății că există, un șobolan a fost zărit de o colegă de-a mea de pe tură.

Efectiv a țipat, nu a fost inspirată să îl filmeze. Ca urmare a acestei adrese, managerul de atunci a găsit de cuviință să mă îmbuneze cumva. În încăperea goală, acolo în acest moment, după ce a intervenit DSP, sunt dulapuri noi, unde mă îmbrac eu și colegele mele asistente. Tot în acest loc este un geam lipsă și în locul lui este pus un carton cu găuri.

Aici în imagini aveți locul unde eu ar trebui să fac duș la intrare și ieșirea din secție. Aici ar trebui să îmi schimb hainele și să mă pregătesc cu ținuta de spital pentru bebelușii din terapie intensivă, nou născuți. Vă dați seama, copii cu nevoi speciale și cu o imunitate foarte scăzută”.

Asistenta Lenuța Pancu a dezvăluit că actualul manager, adus în urmă cu câteva zile, după tragedia care a revoltat o țară întreagă, este fost șef DSP care a închis ochii la neregulile de la maternitate în trecut. De asemenea, directorul medical este un epidemiolog care ar fi trebuit să prevină infecțiile nozocomiale:

„Directorul medical actual la momentul filmulețelor pe care le vedeți era șeful serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical. Directorul medical este cel care ar trebui să urmărească prevenirea infecțiilor nozocomiale.

Nu am avut niciodată garanția că nu duc la bebelușii mei de sus…eu am încercat. La început nu era niciun scaun, nimic. Mă rezemeam de dulap și mă echipam. Echipamentul nostru este bluză, pantalon. Pantalonul mătura podeaua și după aceea ajungea sus în secție. Am avut noroc să am și epidemiolog care a devenit director medical actual și șef DSP care a devenit manager”.