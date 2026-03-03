B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2

Selen Osmanoglu
03 mart. 2026, 12:36
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Dureri aparent minore, ignorate luni de zile
  2. Suspiciunea inițială: boală inflamatorie sau cancer
  3. Momentul diagnosticării
  4. Tratament dificil și efecte secundare severe

O tânără din Statele Unite a aflat că suferă de cancer de colon în stadiul 2 după ce a ignorat timp de câteva luni dureri abdominale aparent banale. Povestea ei evidențiază cât de ușor pot fi trecute cu vederea simptomele serioase la vârste fragede și cât de dificil poate deveni tratamentul din cauza efectelor secundare severe.

Dureri aparent minore, ignorate luni de zile

Katie Davis, studentă în anul III la West Chester University, specializată în marketing, ducea o viață obișnuită, împărțindu-și timpul între cursuri și locul de muncă. La 20 de ani, a început să simtă dureri în partea dreaptă superioară a abdomenului. Inițial, acestea apăreau sporadic și dispăreau rapid, motiv pentru care le-a ignorat, conform Știrile ProTv.

În următoarele trei luni, episoadele de durere au devenit mai intense, uneori atât de puternice încât o obligau să se îndoaie. A ajuns la un centru medical de urgență în timp ce se afla la casa de vacanță a familiei prietenului său. Acolo, în lipsa unui aparat de ecografie, medicii au presupus că ar putea fi un chist ovarian care ar urma să dispară după următoarea menstruație.

Suspiciunea inițială: boală inflamatorie sau cancer

Situația s-a agravat câteva zile mai târziu, când au apărut frisoane și vărsături. Davis s-a prezentat la camera de urgență, unde investigațiile imagistice au arătat că colonul era inflamat și exista lichid liber în abdomen.

„A fost prima dată când mi s-a spus ceva mai grav decât un chist ovarian”, a spus Davis.

Medicul a luat în calcul boala Crohn, colita ulcerativă sau, în cazuri mai grave, cancer de colon, și a programat o colonoscopie.

„Nu credeam că voi afla că am cancer sau ceva cu adevărat grav”, a spus Davis.

Momentul diagnosticării

Primul semn că situația este serioasă a apărut imediat după colonoscopie, când s-a trezit într-o cameră separată de ceilalți pacienți.

Medicul i-a spus ei și mamei sale că este „destul de sigur” că masa descoperită în colon era canceroasă. „A spus că face asta de suficient timp încât putea să-și dea seama”, a explicat tânăra.

La scurt timp, diagnosticul a fost confirmat: cancer de colon în stadiul 2.

„Nu știam ce să gândesc sau ce să simt. Definitiv, am rămas amorțită și confuză la început”.

Tratament dificil și efecte secundare severe

După intervenția chirurgicală la colon, Davis trebuia să urmeze trei luni de chimioterapie. Însă tratamentul a fost complicat de reacții adverse severe.

„Nu am putut tolera chimioterapia mai agresivă”, a spus Davis. A suferit de oboseală extremă, greață și neuropatie, descrisă ca „ace și înțepături” în mâini la schimbări de temperatură.

Cel mai alarmant simptom a fost pierderea temporară a vederii: „Vederea mea devenea complet neagră”, a spus Davis.

Părinții ei au cercetat medicamentul oxaliplatin, cunoscut pentru posibile efecte adverse asupra vederii. Tânăra a descoperit și organizația Colorectal Cancer Alliance, unde a găsit informații și povești similare, care au ajutat-o să înțeleagă opțiunile alternative.

În final, a trecut la chimioterapie orală, ceea ce a prelungit tratamentul de la trei la șase luni, dar i-a permis să îl urmeze fără a mai călători frecvent la spital.

Povestea ei este un semnal de alarmă pentru tineri: simptomele persistente nu trebuie ignorate, iar controalele medicale pot face diferența între un diagnostic timpuriu și unul tardiv.

