Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare

Flavia Codreanu
02 mart. 2026, 19:07
sursa foto: X/ Jean MESSIHA
Cuprins
  1. Mărturii cutremurătoare din Doha după exploziile de pe cer
  2. Turiștii blocați în Dubai plătesc sume uriașe pentru cazare
  3. Haos pe aeroporturi și lipsa de asistență pentru pasageri

Turiștii blocați în Qatar, Dubai și Malaezia descriu cum vacanțele și călătoriile de afaceri s-au transformat în experiențe de coșmar, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Un britanic aflat într-o călătorie de afaceri spune că plătește aproximativ 670 de dolari pe noapte la hotel, în timp ce așteaptă reluarea zborurilor.

Mărturii cutremurătoare din Doha după exploziile de pe cer

Potrivit Adevărul, o turistă aflată împreună cu familia sa în Doha, povestește momentele de groază prin care a trecut atunci când exploziile au început să se audă deasupra orașului.

„A trebuit să trezesc copiii dimineață, pentru că drone explodau pe cerul de deasupra noastră, iar noi avem ferestre mari. Este destul de înfricoșător. Ca mamă, sunt speriată de moarte și încerc să rămân calmă, dar și să fiu organizată.” Nu cred că va pleca nimic până când nu va fi sigur”, a declarat aceasta.

Turiștii blocați în Dubai plătesc sume uriașe pentru cazare

În Dubai, situația este la fel de tensionată, iar costurile pentru cei care nu mai pot pleca sunt exorbitante. Kunal Trehan, un designer de interior din Marea Britanie, a descris panica instalată în momentul în care prima explozie s-a auzit chiar de pe plaja hotelului unde era cazat.

„În jurul prânzului, am auzit ceea ce părea a fi o explozie. Un sunet foarte slab, dar profund. Am început să mă panichez puțin, întrebându-mă dacă se întâmplă ceva și cum vom scăpa.”

„În acel moment, cerul de deasupra hotelului Fairmont era acoperit de un nor mare de fum. În hol, oamenii erau vizibil panicați. Mă simțeam destul de claustrofob, neliniștit”, a povestit Trehan pentru Business Insider.

Bărbatul a explicat că personalul hotelului le-a cerut oaspeților să intre în clădire și să închidă imediat perdelele camerelor pentru siguranță. În prezent, acesta achită peste 650 de dolari pe noapte pentru a avea un acoperiș deasupra capului până la redeschiderea spațiului aerian.

Haos pe aeroporturi și lipsa de asistență pentru pasageri

Problemele se extind și în Malaezia, unde pasagerii care trebuiau să facă escală în Emirate au rămas captivi în aeroporturi. O altă turistă aflată în Kuala Lumpur, mărturisește că se simte neputincios din cauza lipsei de comunicare a companiilor aeriene și a condițiilor dificile.

„Mi-e frică să zbor spre Dubai în acest moment, deoarece îl percep ca pe o zonă de război activă. Mă simt mai neputincios ca niciodată.”

„Deschid cu 15 minute înainte de zborul meu programat mâine, așa că sunt blocat până atunci fără niciun răspuns. Linia pe care mi-au cerut să o sun nu este activă în afara programului de lucru. Cererile de hrană și apă au fost respinse”, a povestit femeia.

În total, peste 6.900 de curse au fost anulate doar în ultimul weekend, lăsând mii de oameni în incertitudine. Spațiul aerian de deasupra Iranului, Irakului și Emiratelor rămâne practic gol, iar singura soluție de evacuare rămân zborurile private, care au ajuns să coste și 350.000 de dolari.

