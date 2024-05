Diana Stoica, despre noul turneu în care va merge Iohannis: Este o mizerie ceea ce face, nu mai are niciun fel de jenă. N-ar fi nicio problemă dacă omul ăsta ar fi excelat pe partea de diplomație (VIDEO)

Deputata USR, Diana Stoica, a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, faptul că președintele chiar în această primăvară, și anume în Oman, Vietnam și Coreea de Sud.

„Mai bine era absent decât să călătorească iarăși pe banii noștri, cu avioane de lux, ca Beyonce”

„Sincer, mai bine era absent decât să călătorească iarăși pe banii noștri, cu avioane de lux, ca Beyonce și toate vedetele internaționale. Cred că deja e clar pentru toată lumea, inclusiv cei care l-am votat, pentru că n-am avut altă variantă, că nu puteai să o votezi pe Dăncilă, e cea mai mare dezamăgire. Adică omul ăsta ne-a cerut, de fapt, votul ca să scăpăm de PSD, și el cu mâna lui a numit mai mulți premieri PSD decât orice alt președinte din România.

Deci este o mizerie ceea ce face, nu mai are niciun fel de jenă și, din păcate, toate aceste călătorii sunt susținute de la bugetul țării de către domnul Ciolacu”.

„N-ar fi nicio problemă dacă omul ăsta ar fi excelat pe partea de diplomație”

„(…) N-ar fi nicio problemă dacă omul ăsta ar fi excelat pe partea de diplomație, dacă ne-ar fi băgat în Schengen, dacă chiar ar fi avut niște realizări în urma acestor călătorii, dar el nu le are, așa cum nici PNL, partidul care l-a susținut, nu le are.

Și eu sper ca toți românii să vadă că , formată din USR, PMP și Forța Dreptei este singura alternativă pentru a reforma țara asta. Și avem un an foarte important, momente importante de alegeri. Sunt sigură că oamenii vor da un vot cu sens tura aceasta, pentru că deja nu se mai poate.

Vedem nemulțumiri în rândul profesorilor, în rândul medicilor, transportatorii, fermierii, deci efectiv nimeni nu mai suportă să muncească și să sărăcească în țara asta. Și asta se întâmplă cu PSD și cu PNL la guvernare”.