Diana Stoica (USR), despre noua lege a pensiilor, care a trecut pe repede-înainte de Senat: Un circ. E o lege foarte importantă, care merita niște dezbateri serioase. A fost o bătaie de joc (VIDEO)

Deputata USR, Diana Stoica, a fost prezentă în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a comentat faptul că noua lege a pensiilor a trecut pe repede-înainte de Senat.

Diana Stoica a spus că aceasta este „o lege foarte importantă, care merita niște dezbateri serioase. A fost o bătaie de joc”.

„Un circ. Măcar au stimulat o dezbatere la proiectul de lege pe austeritate. Astăzi, în schimb, n-au făcut decât să ne demonstreze că pe ei nu-i interesează nimic din ceea ce spune opoziția, niciun argument adus nici măcar de ministerele de resort, pentru că am văzut cu toții acel aviz dat de către ministrul de Finanțe, domnul Boloș, în care ne spune foarte clar că nu sunt bani pentru aceste creșteri decât dacă se cresc taxele și am văzut cum președinți de Comisie care se cred șefi pe tarla nu au adoptat nici măcar un amendament din cele 32 propuse de colegii senatori din USR. Am văzut un circ vulgar, pentru că toată lumea a auzit expresiile senatorului PSD Zamfir.

E o lege foarte importantă care merita niște dezbateri serioase, nu mai puțin de 24 de ore în Parlament. A fost o bătaie de joc, efectiv.”