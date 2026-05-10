Partidul AUR pare că a luat inițiativa în ceea ce privește reformele și propune tot felul de măsuri menite să eficientizeze activitatea statului, dar și să reducă fiscalitatea ori să întărească sistemul democratic.

Sunt măsuri cerute de populație, dar și de , dar pe care le-a respins, iar reformiștii din USR le trec sub tăcere pentru a nu-l supăra. Aceasta, deși le-a susținut în trecut și au fost parte a programului cu care au câștigat voturi.

Vorbim de reforma administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari, alegeri locale în două tururi, eliminarea subvențiilor pentru partide sau reducerea impozitării pe muncă.

Partidul AUR îi ia fața lui Bolojan la reforme

Măsurile pe care Ilie Bolojan și echipa sa le-a adoptat s-au dovedit ineficiente în , raportat la suferința și dezastrul economic pe care l-au produs. Vorbim aici de creșterea TVA, tăierea pensiilor și salariilor, mărirea impozitelor locale, reducerea și taxarea indemnizațiilor de concedii medicale, impozitarea etc. Guvernul a lovit direct în populație și în firme, cu consecințe economice dezastruoase.

Așa zisele pachete reformiste au dus la explozia inflației, la scăderea drastică a puterii de cumpărare și a consumului, respectiv la sărăcirea populației, la închideri de firme și concedieri. Iar cel mai grav este că românii, așa cum arată cercetările sociologice nu au încredere că lucrurile se vor îndrepta într-un timp rezonabil.

În acest condiții, în care de la tribuna Palatului Victoria românilor li se vorbește despre reforme, dar fără să li se indice o măsură cu adevărat reformatore, partidul AUR pare că ia inițiativa.

Reforme propuse de George Simion

Partidul AUR propune mai multe măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale şi relaxarea fiscală a economiei. Între acestea sunt introducerea taxării inverse a TVA și reducerea treptată a taxării până la revenirea nivelului anterior, dar și reducerea impozitelor pe muncă. Sunt măsuri susținute și de alți ecomiști, dar și de „reformiștii” din USR, în trecut.

„Măsurile propuse de AUR vizează reducerea presiunii fiscale asupra consumului şi investiţiilor, combaterea optimizării fiscale practicate de multinaţionale şi susţinerea economiei româneşti”, se arată într-un comunicat al partidului.

În comunicat, reprezentanții formațiunii conduse de George Simion au precizat că propunerile lor sunt de natură „să repare erorile” provocate de guvernul Bolojan în cele aproape zece luni de mandat.

„Reducerea evaziunii fiscale, combaterea optimizării fiscale practicate de marile companii, relaxarea fiscală şi stimularea consumului sunt măsuri esenţiale pentru relansarea economiei româneşti şi pentru repararea efectelor produse de guvernarea Bolojan asupra nivelului de trai şi competitivităţii economiei”, consideră AUR

Introducerea taxării inverse a TVA-ului

Una dintre măsurile propuse de partidul AUR este taxarea inversă a TVA. Această măsură nu este originală, fiind prevăzută în Codul Fiscal și aplicată în anumite domenii economice.

„Primul pilon este, dacă vreţi, introducerea treptată a taxării inverse generalizate. Asta înseamnă că, de la cele patru domenii în care avem astăzi taxarea inversă deja introdusă, să ne mutăm, încet, încet spre tot restul economiei”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, conform sursei citate.

Potrivit spuselor sale actualul sistem de colectare a TVA permite pierderi mari la buget şi favorizează evaziunea fiscală pe întreg lanţul comercial.

„Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final. Şi evidenţierea TVA-ului să se facă doar contabil până la etapa consumului. Mai ales în contextul în care, urmarea politicilor guvernelor ultime, cel puţin 70% din consum se face utilizând marile reţele comerciale care sunt, spune şi guvernul şi toată lumea, foarte bine fiscalizate. Generalizarea treptată a taxării inverse este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”, a explicat Petrişor Peiu.

Interzicerea deductibilităţii fiscale

Interzicerea deductibilităţii fiscale pentru operaţiunile asimilate optimizărilor fiscale pentru marile companii. Petrișor Peiu susține că această măsură propusă de partidul AUR reprezintă și o chestiune de dreptate și de rebalansare între antreprenorii români şi cei străini. Concret el vorbește despre interzicerea deductibilității fiscale pentru cheltuieli pe care filialele unor multinaționale le fac în favoarea companiei mamă.

„Trebuie să vorbim despre o chestiune de dreptate şi de rebalansare între antreprenorii români şi cei străini. Şi vorbim despre interzicerea deductibilităţii fiscale a procedurilor de optimizare fiscală, adică a cheltuielilor cu managementul, cu consultanţa, cu drepturile de proprietate intelectuală pe care filialele din România ale companiilor multinaţionale le fac în favoarea companiilor-mamă, deductibilităţii dobânzilor percepute la creditele intra-grup”, a explicat .

Partidul AUR propune revenirea treptată la nivelul anterior de taxare

Aici este vorba despre revenirea treptată la nivelul anterior de taxare a consumului, de TVA 19%, TVA redus 9%, impozit pe dividende 8%. O astfel de măsură susținută de partidul AUR este necesară în condițiile în care puterea de cumpărare a căzut, consumul s-a prăbușit, iar declinul economiei continuă.

„Taxele pe consum trebuie reduse cât de repede se poate, cât de repede permite spaţiul fiscal, 19% cota standard la TVA, 9% cota redusă”, a menţionat Peiu.

Reducerea taxării muncii

Petrișor Peiu susține că, pentru ieșirea din austeritate și pentru a împiedica sărăcirea accentuată a populației, cauzată de măsurile de austeritate adoptate de Ilie Bolojan este nevoie de reducerea taxării muncii. Oamenii trebuie să rămână cu mai mulți bani în buzunar pentru a avea suficiente resurse să stimuleze și consumul.

Partidul AUR propune reducerea taxării pentru salariile part-time, acordarea de facilităţi pentru elevi, studenţi şi persoanele de peste 65 de ani, reducerea impozitării salariului minim.

„Trebuie să avem în vedere reducerea taxării muncii în zona salariilor foarte mici. Nu ne ajută cu nimic să avem în continuare oameni cu venituri extrem de mici, care sunt oameni care nu apar pe piaţa de consum”, a mai spus liderul senatorilor AUR, potrivit comunicatului.

Reducerea taxării muncii a fost o măsură promovată de USR, încă de pe vremea când făcea parte din guvernul Cîțu. Partidul a susținut reducerea taxării muncii până în momentul în care a intrat în guvernul Bolojan. Pentru a nu-l irita pe premier – un adept măririi taxelor și impozitelor pentru populație – USR a abandonat subiectul ascunzâdu-l în sertare. Singurul care îl mai abordează este „disidentul” Claudiu Năsui.

Partidul AUR propune reformarea statului

Propunerile de mai sus sunt ultimele, inițiate de partidul AUR. Chiar în zilele premergătoare moțiunii de cenzură, când PNL și USR încercau să recruteze parlamentari suverniști, George Simion își oferea susținerea politică în schimbul a trei reforme esențiale, cerute de cetățenii români. Este vorba despre reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor pentru partide și alegeri locale în două tururi.

„Trei lucruri le vrem de la aceşti domni care au dus România acolo unde este în hău, în prăpastii. Cum au votat românii, 300 de parlamentari. Renunţarea la subvenţiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Sunt proiecte de lege şi se pot adopta”, spunea Simion într-o postare pe Facebook, în contxtul moțiunii de cenzură.

Deși se declară reformist, premierul demis a refuzat, ba chiar s-a declarat în dezacord cu cele mai multe dintre aceste reforme care ar reduce cheltuielile statului, l-ar face mai eficient, mai suplu și ar întări democrația. Dacă în ce privește reducerea numărului de parlamentari a dat semne că ar putea accepta, a refuzat tăierea subvențiilor pentru partide, alegerile locale în două tururi și reforma administrativ teritorială.

Pe aceasta din urmă a fluturat-o ca pe un Bau-bau în fața primarilor, la finalul anului trecut. A prezentat comasarea localităților ca pe o alternativă de nedorit pentru primari – deoarece vor pierde scaunele – la concedierile colective și tăierile salariale pe care le-a propus.