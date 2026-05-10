B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej. Când a fost programată ceremonia funerară

Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej. Când a fost programată ceremonia funerară

Adrian Teampău
10 mai 2026, 17:30
Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej. Când a fost programată ceremonia funerară
Ioan Isaiu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej
  2. Actorul a murit în timpul unor filmări

Actorul Ioan Isaiu, care a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, va fi înmormântat la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej. Ceremonia religioasă a fost programată pentru miercuri 13 mai, de la ora 12:00.

Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej

Reprezentanții Teatrului Naţional din Cluj-Napoca au anunțat că slujba de înmormântare a actorului Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 12:00. Ceremonia religioasă se va desfășura la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej. Informația a fost prezentată într-o postare dedicată artistului, pe Facebook.

Potrivit instituţiei, până atunci, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face în foaierul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, unde va fi depus sicriul regretatului actor. Foaierul va fi deschis, pentru cei care vor să-și exprime condoleanțele marţi, 12 mai, între orele 11:00 şi 14:00

De asemenea, cei care doresc să-și ia rămas bun, o vor putea face și miercuri, și miercuri, între orele 10:00-12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, pe situată str. Unirii nr. 1 D.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Actorul a murit în timpul unor filmări

Ioan Isaiu, apreciatul actor clujean, cunoscut pentru rolurile din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit la vârsta de 56 de ani. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări, din cauza unui infarct.

Moartea a survenit fulgerător după ce lui Isaiu i s-a făcut rău. Deși a fost chemată o ambulanță, iar paramedicii i-au făcut manevre de resuscitare timp de 50 de minute, conform Știrile Pro Tv, el nu a mai putut fi salvat. Cauza morții ar fi fost un infarct miocardic.

Născut în 25 august 1969, la Hunedoara, Isaiu a absolvit Teatrul la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1995. A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001. Ulterior, a revenit pe scena acestui teatru în 2017.  De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri în spectacole regizate de Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Tags:
Citește și...
Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
Eveniment
Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
Eveniment
Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
Eveniment
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
Ziua Tatălui 2026 aduce în prim-plan rolul esențial al taților în familie. Cum a început tradiția care astăzi este celebrată în zeci de țări
Eveniment
Ziua Tatălui 2026 aduce în prim-plan rolul esențial al taților în familie. Cum a început tradiția care astăzi este celebrată în zeci de țări
Manifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei. Sute de persoane au fluturat steagurile UE
Eveniment
Manifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei. Sute de persoane au fluturat steagurile UE
A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări. Mesaj emoționant transmis de partenera sa din telenovela Secretul Mariei UPDATE
Eveniment
A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări. Mesaj emoționant transmis de partenera sa din telenovela Secretul Mariei UPDATE
Moment simbolic pentru Cristi Chivu și Inter Milan la Vatican. Cum a decurs întâlnirea lui echipei cu Papa Leon al XIV-lea (GALERIE FOTO)
Eveniment
Moment simbolic pentru Cristi Chivu și Inter Milan la Vatican. Cum a decurs întâlnirea lui echipei cu Papa Leon al XIV-lea (GALERIE FOTO)
Poluarea apelor subterane în Europa ridică semne de alarmă. Unde se situează România în clasamentul calității apei
Eveniment
Poluarea apelor subterane în Europa ridică semne de alarmă. Unde se situează România în clasamentul calității apei
Peste 800 de elevi au adus Europa în curtea Colegiului Ion Creangă din București. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară (VIDEO)
Eveniment
Peste 800 de elevi au adus Europa în curtea Colegiului Ion Creangă din București. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară (VIDEO)
OMS confirmă șase cazuri de hantavirus. Ce spun experții despre originea cazurilor și valul de conspirații
Eveniment
OMS confirmă șase cazuri de hantavirus. Ce spun experții despre originea cazurilor și valul de conspirații
Ultima oră
18:02 - Ludovic Orban este nerăbdător să revină în PNL. Ce-i recomandă lui Ilie Bolojan
17:10 - AUR îi ia fața lui Bolojan la reforme. Partidul lui Simion propune taxarea inversă a TVA și reducerea impozitelor pe muncă
16:01 - Cupa Mondială 2026 poate avea un adversar neașteptat: vremea extremă. Cum pot canicula și furtunile să schimbe programul turneului
15:23 - Noua siglă Dinamo provoacă tensiuni între conducere și fani. Ce decizie a luat clubul după valul de critici
14:48 - Steagul Uniunii Europene revine pe Parlamentul Ungariei după doisprezece ani de absență. Cum explică noua conducere politică această decizie (VIDEO)
14:15 - Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
13:40 - Ilie Bolojan, primit cu aplauze la Oradea la câteva zile după moțiunea de cenzură. Cum a reacționat premierul interimar în Cetatea Oradea (VIDEO)
13:09 - Nava de croazieră MV Hondius a ancorat în apropiere de Tenerife pentru evacuarea pasagerilor. Cum sunt gestionate persoanele aflate la bord și cazurile medicale
12:29 - Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
11:38 - Surse: Nicușor Dan ar putea propune un nou premier săptămâna viitoare. Ce variante de guvern sunt luate acum în calcul