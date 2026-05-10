Actorul Ioan Isaiu, care a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, va fi înmormântat la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej. Ceremonia religioasă a fost programată pentru miercuri 13 mai, de la ora 12:00.

Potrivit instituţiei, până atunci, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face în foaierul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, unde va fi depus sicriul regretatului actor. Foaierul va fi deschis, pentru cei care vor să-și exprime condoleanțele marţi, 12 mai, între orele 11:00 şi 14:00

De asemenea, cei care doresc să-și ia rămas bun, o vor putea face și miercuri, și miercuri, între orele 10:00-12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, pe situată str. Unirii nr. 1 D.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Actorul a murit în timpul unor filmări

Ioan Isaiu, apreciatul , cunoscut pentru rolurile din , televiziune și telenovele românești, la vârsta de 56 de ani. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări, din cauza unui infarct.

Moartea a survenit fulgerător după ce lui Isaiu i s-a făcut rău. Deși a fost chemată o ambulanță, iar paramedicii i-au făcut manevre de resuscitare timp de 50 de minute, conform Știrile Pro Tv, el nu a mai putut fi salvat. Cauza morții ar fi fost un infarct miocardic.

Născut în 25 august 1969, la Hunedoara, Isaiu a absolvit Teatrul la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1995. A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001. Ulterior, a revenit pe scena acestui teatru în 2017. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri în spectacole regizate de Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.