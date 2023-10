Diana Stoica (USR), după ce CCR a dat undă verde pentru taxele mărite: Am sperat că vor da o decizie corectă pentru români. Noi avem acum o problemă pe care nu știu dacă economia României o va putea suporta (VIDEO)

, a anunțat președintele CCR, Marian Enache, potrivit . Astfel, noile taxe și eliminarea unor facilități fiscale vor deveni lege dacă sunt promulgate de președintele Klaus Iohannis.

Diana Stoica, deputat USR, a avut o intrevenție în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, unde a comentat decizia CCR.

„E o înfrângere pe care România o deține, din păcate, pentru că aici USR, ca opoziție, a avut acest instrument pe care l-a folosit pentru că este un instrument pe care îl avem la dispoziție. Din păcate, noi, da, într-adevăr, și eu am sperat până în ultima clipă că vor da o decizie corectă pentru români, că nu vor face toate jocurile lui Ciolacu. Dar se pare că nu există niciun gram de patriotism, că își întorc propriile decizii, pentru că atunci când le-a convenit, au spus foarte clar că nu se poate face asumarea răspunderii Guvernului pe 16 legi. Noi am invocat acolo inclusiv jurisprudența Curții, deci ce decizii au mai luat ei înainte de această speță. Și s-au contrazis singuri doar pentru a se proteja pe ei, pentru a-și proteja partidul care i-a pus acolo. Domnul Enache, președintele CCR, ia 16.000 EUR pensie specială plus indemnizație, în fiecare lună.

Eu cred că nu suferă aici USR, cât suferă România, pentru că un milion de români vor plăti taxe mai mari la salarii. Un milion de români vor fi mult mai săraci de când această asumarea Guvernului va intra în vigoare. Deci noi avem acum o problemă pe care eu nu știu dacă economia României o va putea suporta.”