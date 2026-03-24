DIICOT a descoperit o fabrică de bani falși în România. Polițiști români și bulgari au oprit un transport de 1,2 milioane de euro (GALERIE FOTO/VIDEO)

O operațiune de amploare a DIICOT împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și autorități bulgare a scos la iveală una dintre cele mai sofisticate rețele de falsificare a banilor din ultimii ani. Ancheta a vizat o grupare formată din trei cetățeni români și un italian, care au pus la punct o adevărată fabrică de bani falși în județul Suceava, folosind echipamente performante și hârtie specială pentru a produce bancnote destinate pieței internaționale.

Fabrica de bani falși

Potrivit anchetatorilor, liderul grupării, un cetățean român, a achiziționat sute de kilograme de hârtie specială și aparatură performantă pentru tipărirea clandestină de bancnote, într-o locație aflată într-o zonă rurală din Suceava. Italianul din afacere este cunoscut la nivel internațional pentru implicarea sa în falsificarea de bani și a fost responsabil de instruirea celorlalți membri și de facilitarea accesului la instrumentele necesare pentru producerea bancnotelor false.

Gruparea urmărea distribuirea bancnotelor pe piețele internaționale, cu precădere în Bulgaria, țară care a adoptat recent moneda euro. Anchetatorii susțin că membrii grupării au efectuat mai multe deplasări în Bulgaria pentru a crea legături infracționale și a facilita circulația bancnotelor false.

”Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși.

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) ar fi achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava.”, precizează .

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit un imobil amenajat pentru a fabrica bani falși, echipamente sofisticate de tipar, materiale speciale pentru producerea bancnotelor.

Transport interceptat în Bulgaria

Cu o zi înainte de descinderea la fabrica de bani falși, membrii grupării au fost prinși la SSofia cu un transport de 1,2 milioane de euro.

”Relevant este și faptul că, persoanele în cauză ar fi vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă națională, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină.

Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați în Sofia, în timp ce ar fi deținut și transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro falși.”, arată anchetatorii.

De asemenea, a fost descoperită și cantitatea de 1 kilogram de .