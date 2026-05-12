Criză politică și în Marea Britanie. Premierul britanic Keir Starmer a transmis un mesaj ferm marți, în contextul presiunilor tot mai mari privind viitorul său politic. Liderul de la Downing Street le-a spus miniștrilor că nu intenționează să renunțe la funcție și că Executivul trebuie să își continue activitatea, în ciuda tensiunilor generate de rezultatele slabe obținute de Partidul Laburist la recentele alegeri locale, informează .

Mesajul vine într-un moment sensibil pentru scena politică britanică, în care criticile din interiorul propriului partid se intensifică.

De ce este Keir Starmer sub presiune

Premierul britanic a recunoscut că ultimele zile au fost dificile pentru guvern, însă a transmis că instabilitatea politică nu reprezintă o soluție.

Potrivit unui comunicat transmis de Downing Street, a descris situația din ultimele 48 de ore drept una complicată pentru executiv și a avertizat că astfel de turbulențe politice pot avea efecte directe asupra economiei și asupra cetățenilor.

„Țara se așteaptă ca noi să continuăm să guvernăm. Asta fac și asta trebuie să facem ca guvern”, le-ar fi spus Starmer miniștrilor săi.

Criză politică și în Marea Britanie. Cine îi cere retragerea din fruntea Partidului Laburist

Nemulțumirea din interiorul Partidului Laburist pare să crească, pe fondul rezultatelor electorale dezamăgitoare. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, peste 80 de parlamentari laburiști i-ar fi cerut premierului să stabilească un calendar pentru retragerea sa.

Presiunea a crescut și după o nouă demisie din executiv. Marți, un ministru de stat și-a anunțat plecarea, după alte retrageri din cercul guvernamental în ultimele zile.

În scrisoarea publicată pe platforma X, Miatta Fahnbulleh i-a transmis premierului că partidul are nevoie de claritate în privința unei tranziții la conducere, pentru ca reformele promise alegătorilor să poată continua.

Cum le răspunde Starmer celor care vor schimbarea liderului

Premierul britanic respinge ideea unei lupte interne pentru șefia partidului și avertizează că un nou episod de instabilitate ar afecta grav credibilitatea laburiștilor.

Keir Starmer susține că electoratul nu ar accepta ca Partidul Laburist să reintre într-o perioadă de criză politică, după ce a promis stabilitate și încheierea haosului care a marcat politica britanică în ultimii ani.

Criză politică și în Marea Britanie. De ce este momentul unul critic pentru guvernul britanic

Tensiunile vin într-un moment extrem de delicat pentru executivul britanic, cu doar o zi înainte ca regele Charles III să prezinte agenda legislativă a guvernului în Parlament, în tradiționalul discurs regal.

Keir Starmer este al patrulea premier britanic din ultimii cinci ani, iar orice nouă criză la vârful puterii ar alimenta percepția de instabilitate într-o perioadă deja sensibilă pentru economia britanică.