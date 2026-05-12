Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen

Companiile aeriene din Europa reduc prețurile zborurilor de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor, într-un context în care clienții se tem că deficitul de combustibil pentru avioane le va afecta planurile de vacanță.

Transportatorii, agențiile de turism și analiștii au observat o tendință a clienților de a amâna rezervarea zborurilor din teama scumpirii biletelor, potrivit Financial Times. Această întârziere a rezervărilor a determinat companiile aeriene să ajusteze politicile comerciale pentru sezonul estival.

Temerile legate de deficitul de combustibil pentru avioane au fost amplificate de avertismente repetate generate după ce conflictul din Iran a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz în urmă cu mai bine de două luni. Aceste evoluții au redus vizibilitatea pe termen lung pentru și vânzărilor, au explicat sursele citate de Financial Times.

„Trăim într-o epocă similară cu cea pe care o vedeam în timpul pandemiei. Încă există o lipsă de vizibilitate pe termen lung”, a declarat Murat Șeker, președintele Turkish Airlines

Ca urmare, companiile aeriene au început să ajusteze strategiile comerciale pentru a contracara această ezitare a clienților. Măsurile au fost concepute pentru a stimula vânzările sezoniere și pentru a oferi mai multă predictibilitate în vânzări, în contextul avertismentelor despre posibile probleme de aprovizionare cu kerosen.

Ca răspuns la întârzierea rezervărilor și la avertismentele privind deficitul de combustibil, companiile aeriene au început să reducă prețurile pentru zborurile de vară. Potrivit unei analize Financial Times a celor mai ieftine tarife de pe platforma Google Flights, prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei.

Primele avertismente privind deficitul de combustibil pentru avioane au apărut la începutul lunii aprilie, iar dinamica tarifelor reflectă reacția operatorilor la acele semnale de piață, a mai consemnat Financial Times, citat de . Modificările tarifare urmăresc să stimuleze rezervările care altfel ar fi fost amânate din cauza incertitudinii legate de kerosen.

Analiza menționată de Financial Times s-a bazat pe compararea celor mai ieftine tarife afișate pe Google Flights și a evidențiat reduceri pentru rutele către destinațiile turistice populare din sudul Europei.

Între 9 aprilie — cu o zi înainte ca aeroporturile europene să avertizeze că regiunea ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane — și 6 mai, tarifele aeriene pentru o călătorie de o săptămână în iulie au scăzut pentru 27 dintre cele mai importante 50 de rute europene de zbor către Marea Mediterană.

Prețurile au scăzut cu 10% sau mai mult pentru 15 rute, inclusiv de la Heathrow la Nisa, Manchester la Palma și Gatwick la Barcelona. Zborurile dintre Milano și Madrid s-au ieftinit cu până la 44%.

Pe rutele unde prețurile au crescut, schimbările au fost mai puțin semnificative. Scăderi de prețuri de 20% sau mai mult s-au înregistrat pe opt din primele 50 de rute, în timp ce doar două rute au înregistrat creșteri de prețuri de aceeași amploare.