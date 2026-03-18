Europa se confruntă cu un val fără precedent de trafic de cocaină. În același timp, rețelele criminale își perfecționează constant metodele de transport și ascundere pentru a evita autoritățile. Avertismentul vine dintr-un raport , citat de agenția croată Hina și preluat de Agerpres.

Cum a devenit Croația un punct-cheie în traficul de cocaină spre Europa

Creșterea consumului de și a capturilor record indică o schimbare clară în rolul Croației pe piața drogurilor din Europa. Considerată deja al doilea cel mai consumat drog ilegal după cannabis, cocaina câștigă tot mai mult teren în Croația. În 2023, 2,6% dintre adulți au declarat că au consumat acest drog, potrivit Institutului de Sănătate Publică din Zagreb.

În același timp, autoritățile se confruntă cu transporturi tot mai mari. De la 350 kg confiscate în 2022, s-a ajuns la un record de 745 kg în 2023, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Drogurile au fost descoperite în portul Rijeka, ascunse în pereții unor containere și detectate de un câine specializat.

Pe fondul acestor evoluții, Croația este menționată tot mai des ca rută de tranzit către Europa Occidentală. Totuși, marile puncte de intrare rămân porturi precum Anvers, Rotterdam și Hamburg. Totuși, presiunea controalelor a determinat rețelele criminale să-și adapteze tacticile. Folosesc porturi mai mici, mai puțin supravegheate sau .

Europol avertizează că metodele devin din ce în ce mai complexe. Rețelele recurg la fragmentarea transporturilor și la transferuri între nave. Totodată, folosesc „nave-mamă” care aduc drogurile peste Atlantic și le distribuie apoi către ambarcațiuni mai mici.

Mai mult, traficanții recurg tot mai des la nave semisubmersibile, greu de detectat. Un caz relevant a avut loc în martie 2025, când o navă care transporta aproximativ 6,5 tone de cocaină a fost interceptată în apropierea Insulelor Azore, marcând cea mai mare captură de acest tip din istoria Uniunii Europene.

Cât de sofisticate au devenit metodele traficanților

Traficanții de droguri își rafinează constant tehnicile, ajungând la metode tot mai greu de detectat de către autorități. Cocaina este adesea încorporată chimic în materiale aparent banale, precum plasticul și textilele. De asemenea, poate fi ascunsă în produse alimentare sau carton, ceea ce face identificarea extrem de dificilă.

În unele cazuri, drogurile au fost ascunse în alimente congelate sau în echipamente industriale, iar pentru recuperarea lor sunt folosite laboratoare specializate din Europa. Un exemplu recent vine din Croația, unde biroul anticorupție (USKOK) a pus sub acuzare patru persoane. Aceștia sunt acuzați că au încercat să introducă 140 kg de cocaină în portul Rijeka, ascunsă în boilere de catering.

În paralel, traficanții folosesc metode tot mai ingenioase și pe mare. sunt plasate în compartimente subacvatice ale navelor sau în capsule atașate de corpul acestora, recuperate ulterior de scafandri. Europol avertizează că astfel de strategii complică semnificativ munca forțelor de ordine. Acestea ocolesc controalele standard și fac mai dificilă urmărirea fluxurilor financiare.

În plus, profitul uriaș din trafic alimentează inovația. Apar semisubmersibile autonome, drone subacvatice și firme aparent legitime folosite ca paravan. Pe fondul acestor evoluții, consumul crește alarmant, mai ales în rândul . În Croația, 4,2% dintre cei cu vârste între 15 și 34 de ani au consumat cocaină în 2023. În 2011, procentul era de doar 0,9%, o creștere care ridică serioase semne de alarmă.