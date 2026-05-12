Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația"

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 13:43
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Peiu (AUR) dă vina pe Guvern și BNR pentru inflație
  2. România are cea mai mare inflație din UE

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul Bolojan și Banca Națională a României (BNR) că țin sus inflația intenționat deoarece strategia ajută statul să reducă datoria publică.

Peiu (AUR) dă vina pe Guvern și BNR pentru inflație

„BNR, ca și Guvernul, de altfel, NU luptă cu inflația! Inflația, oameni buni, este principala și singura politică economică a statului român. De ce? Simplu, pentru că inflația scade deficitul bugetar și reduce ponderea datoriei în PIB. Dar scade puterea de cumpărare și ucide creșterea economică!”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit Cotidianul.

În viziunea sa, strategia a făcut ca economia țării să stagneze, în timp ce prețurile continuă să crească accelerat: „BNR împarte cu Guvernul responsabilitatea stagflației pe care au creat-o și pe care o întrețin”.

România are cea mai mare inflație din UE

Amintim că inflația a urcat la 9,87% în martie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), marcând o nouă accelerare față de nivelul de 9,3% înregistrat în februarie.

În acest context, România rămâne țara cu cea mai ridicată rată a inflației din UE.

Danemarca a înregistrat o rată a inflației de doar 1%, iar Cehia, Cipru și Suedia s-au situat la 1,5%. În contrast, România rămâne în fruntea clasamentului, cu peste 9%, urmată la distanță de Croația și Lituania.

