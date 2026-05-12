Tensiunile politice din coaliție continuă să crească după ce deputatul PNL Raluca Turcan l-a criticat public pe Sorin Grindeanu pentru solicitarea adresată premierului Ilie de a demisiona din fruntea Guvernului. Turcan susține că argumentul invocat de Grindeanu privind pierderea majorității parlamentare s-ar aplica inclusiv pe care acesta o ocupă în prezent.

Raluca Turcan: „Sorin Grindeanu este în aceeași situație”

Deputatul PNL a reacționat pe Facebook după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind legitimitatea Guvernului Bolojan, afirmând că liderul PSD ar trebui să aplice aceleași criterii și în cazul propriei funcții.

Raluca Turcan a susținut că Sorin Grindeanu a fost ales președinte al Camerei Deputaților cu sprijinul aceleiași majorități parlamentare care a votat și actualul guvern.

„Deci, Sorin Grindeanu, ar trebui să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților, pentru a fi credibil în orice alte solicitări în care evocă pierderea majorității în Parlament.” a declarat Raluca Turcan pe Facebook, citat de către .

Schimb de replici și acuzații de „teatru politic”

În mesajul publicat online, reprezentanta PNL a acuzat PSD că se concentrează prea mult pe conflictele politice și prea puțin pe soluții pentru stabilitatea guvernamentală.

Turcan a transmis că social-democrații ar trebui să își canalizeze atenția spre formarea unei majorități stabile și desemnarea unui premier credibil.

„Recomand mai multă concentrare și mai puțin teatru și declarații politice.” a mai scris aceasta.

Avertisment privind economia și ratingul României

Deputatul liberal a adus în discuție și riscurile economice generate de instabilitatea politică, avertizând asupra posibilității retrogradării ratingului de țară.

Potrivit acesteia, un astfel de scenariu ar putea afecta direct costurile de împrumut și bugetul destinat pensiilor, salariilor sau investițiilor publice.

„Riscul de retrogradare a ratingului de țară nu e o glumă, iar asta înseamnă împrumuturi mai scumpe și mai puțini bani pentru pensii, salarii și investiții.” a declarat Raluca Turcan.