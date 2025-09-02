B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia

Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia

B1.ro
02 sept. 2025, 08:25
Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un copil de nici doi ani s-a stins din viață, înecat într-un iaz, în locul în care se presupunea că ar trebui să fie în deplină siguranță: la creșă. Tragedia s-a petrecut pe când băiețelul, împreună cu alți copii, au fost lăsați să se joace în grădina restaurantului vecin, cel mai probabil nesupravegheați. Directoarea unității a fost reținută 24 de ore.

Cuprins:

  1. Câți angajați ai creșei au fost audiați
  2. Cum s-a petrecut tragedia
  3. Ce au transmis polițiștii

Câți angajați ai creșei au fost audiați

După ore întregi de audieri, polițiștii au hotărât reținerea directoarei grădiniţei pentru 24 de ore. Cu cătușe la mâini și lacrimi în ochi, femeia a ieşit din secţie flancată de poliţişti și a fost dusă la penitenciarul din Deva.

Nu a fost singurul angajat al grădiniței audiat. Cu câteva ore înainte, procurorii au stat de vorbă cu o îngrijitoare, dar au hotărât că poate fi lăsată să plece.

Cum s-a petrecut tragedia

Victima, un băieţel de 1 an şi 8 luni, se afla afară, împreună cu alţi copii. Cei mici se jucau în grădina unui restaurant lipit de creşa unde erau înscriși, iar cel mai probabil, educatoarele şi îngrijitoarele i-au lăsat nesupravegheaţi preț de câteva clipe. De atât a fost nevoie pentru a se întâmpla o tragedie. În momentele de neatenție ale adulților, băiețelul a alunecat şi căzut în apă unui iaz ornamental.

Potrivit unor surse din anchetă, educatorea ar fi avut o înțelegere cu patronul restaurantului, înțelegere care le permitea copiilor să se joace pe terasa localului, atâta timp cât nu erau clienți.

Ce au transmis polițiștii

Într-un final, când i-a numărat pe copiii de care era responsabilă, educatoarea şi-a dat seama că băiețelul lipsește. Din păcate, pentru copil a fost mult prea târziu. Nici medicii sosiți la fața locului nu au mai putu face nimic pentru a-l salva.

„Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ TIMIŞ, citată de Observator News.

Anchetatorii trebuie să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
Eveniment
Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Eveniment
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile
Eveniment
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile
Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate
Eveniment
Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate
Vacanță de coșmar în Grecia. O familie de români a rămas fără mașina de 35.000 de euro, după ce le-a fost furata din curtea pensiunii
Eveniment
Vacanță de coșmar în Grecia. O familie de români a rămas fără mașina de 35.000 de euro, după ce le-a fost furata din curtea pensiunii
Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical
Eveniment
Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical
Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei
Eveniment
Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile”
Eveniment
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile”
Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar
Eveniment
Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar
Nou mesaj RO-ALERT la Tulcea: Populaţia, avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Eveniment
Nou mesaj RO-ALERT la Tulcea: Populaţia, avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”