Un copil de nici doi ani s-a stins din viață, înecat într-un iaz, în locul în care se presupunea că ar trebui să fie în deplină siguranță: la creșă. Tragedia s-a petrecut pe când băiețelul, împreună cu alți copii, au fost lăsați să se joace în grădina restaurantului vecin, cel mai probabil nesupravegheați. Directoarea unității a fost reținută 24 de ore.

Cuprins:

Câți angajați ai creșei au fost audiați Cum s-a petrecut tragedia Ce au transmis polițiștii

Câți angajați ai creșei au fost audiați

După ore întregi de audieri, polițiștii au hotărât reținerea directoarei grădiniţei pentru 24 de ore. Cu cătușe la mâini și lacrimi în ochi, femeia a ieşit din secţie flancată de poliţişti și a fost dusă la penitenciarul din Deva.

Nu a fost singurul angajat al grădiniței audiat. Cu câteva ore înainte, procurorii au stat de vorbă cu o îngrijitoare, dar au hotărât că poate fi lăsată să plece.

Cum s-a petrecut tragedia

Victima, un băieţel de 1 an şi 8 luni, se afla afară, împreună cu alţi . Cei mici se jucau în grădina unui restaurant lipit de creşa unde erau înscriși, iar cel mai probabil, educatoarele şi îngrijitoarele i-au lăsat nesupravegheaţi preț de câteva clipe. De atât a fost nevoie pentru a se întâmpla o tragedie. În momentele de neatenție ale adulților, băiețelul a alunecat şi căzut în apă unui iaz ornamental.

Potrivit unor surse din anchetă, educatorea ar fi avut o înțelegere cu patronul restaurantului, înțelegere care le permitea copiilor să se joace pe terasa localului, atâta timp cât nu erau clienți.

Ce au transmis polițiștii

Într-un final, când i-a numărat pe copiii de care era responsabilă, şi-a dat seama că băiețelul lipsește. Din păcate, pentru copil a fost mult prea târziu. Nici medicii sosiți la fața locului nu au mai putu face nimic pentru a-l salva.

„Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ TIMIŞ, citată de .

Anchetatorii trebuie să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.