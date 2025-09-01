Specialiștii cer interzicerea țigărilor electronice: „Un pericol pentru sănătatea copiilor și adolescenților”

Tot mai mulți experți în sănătate atrag atenția asupra riscurilor pe care le implică țigările electronice, fenomen care a luat amploare și în România, în special în rândul tinerilor.

Medicii cardiologi și pneumologi avertizează că, deși sunt prezentate adesea ca o alternativă mai „blândă” la fumat, efectele asupra sănătății pot fi severe și chiar ireversibile.

Cuprins:

Impactul asupra inimii și creierului în dezvoltare

Un obicei atractiv, dar periculos

Cum sunt presate autoritățile să ia măsuri

Impactul asupra inimii și creierului în dezvoltare

Studiile recente indică faptul că utilizarea țigărilor electronice poate să crească considerabil riscul de accident vascular cerebral, boli de inimă și probleme respiratorii.

Medicii evidențiază că adolescenții și tinerii sunt mult mai expuși la efectele și ale substanțelor din aceste aparate.

„Nicotina afectează direct dezvoltarea creierului, crește tensiunea arterială și rigiditatea arterelor. În cazul copiilor și tinerilor, consecințele pot fi chiar mai grave decât la adulți”, spun specialiștii, potrivit .

Un obicei atractiv, dar periculos

În România, folosirea țigărilor electronice a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în rândul celor care nu au fumat niciodată. Prețurile mici, aromele atrăgătoare și promovarea intensă pe rețelele sociale fac ca vapingul să pară „cool” și lipsit de riscuri.

Totuși, medicii spun că aceste produse pot provoca rapid dependență și pot facilita tranziția către fumatul clasic.

„Din păcate, mulți tineri încep din curiozitate, nu pentru a renunța la fumat. Acest lucru îi expune la riscuri serioase pentru sănătate”, avertizează specialiștii.

Cum sunt presate autoritățile să ia măsuri

În timp ce Marea Britanie și alte țări europene au impus restricții pentru vânzarea și promovarea acestor produse, în România reglementările sunt încă insuficiente. Organizațiile de sănătate publică cer interzicerea vânzării către minori și restricționarea marketingului agresiv, în special pe platformele utilizate de tineri.

„Nu putem permite ca o întreagă generație să fie expusă unui produs care ar putea deveni o nouă epidemie. Vapingul nu este lipsit de riscuri și trebuie tratat cu aceeași seriozitate ca fumatul”, afirmă medicii, potrivit sursei citate.