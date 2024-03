UPDATE: A demisionat directoarea școlii în care un elev ar fi fost violat de două ori

UPDATE: Iudita Popteanu a demisionat din funcția de directoare a Școlii Nicolae Titulescu din București, acolo unde un elev ar fi fost violat de două ori, potrivit .

Știrea inițială: Iudita Popteanu va fi demisă din funcția de directoare a Școlii Nicolae Titulescu în cursul zilei de marți, au anunțat surse guvernamentale pentru , în contextul cu care s-a confruntat unul dintre elevii instituției de învățământ.

Discuții la Guvern despre școala unde ar fi fost violat un copil

Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu ministrul Educației, Ligia Deca, marți, despre situația de la Școala Nicolae Titulescu.

Din discuție ar fi reieșit că Iudita Popteanu nu mai poate rămâne directoarea instituției de învățământ, având în vedere că nu a informat nici inspectoratul, nici direcția pentru protecția copilului și , după cazurile de abuz sexual.

Ministrul Educației a trimis Corpul de Control la Școala Nicolae Titulescu

Ligia Deca a anunțat, marți, că la instituția de învățământ.

„Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificaţi, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut un control la faţa locului. Ne-a remis un raport în această dimineaţă. În plus, am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de control al Ministerului Educaţiei pentru a avea şi un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a declarat ministrul Ligia Deca, citată de .