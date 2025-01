Doar pe hârtie – O campanie Centrul FILIA, CoalițiaGen și DDB care transformă singura bancnotă cu chip feminin într-un manifest pentru contracepție gratuită

Centrul FILIA, alături de Coaliția pentru Egalitate de Gen, trag un nou semnal de alarmă asupra accesului gratuit și universal la metode de contracepție, contracepție de urgență și protecție, după ce Guvernul nu a alocat nici în bugetul din 2024 fondurile necesare pentru acestea.

Prin “Doar Pe Hârtie”, o campanie pro-bono a agenției de comunicare DDB, inițiatorii vor să convingă autoritățile să aloce fondurile necesare pentru implementarea planului care le asigură românilor acces gratuit și universal la contracepție. Acest demers este esential pentru protejarea femeilor vulnerabile și a familiilor lor. ONG-urile solicit, din nou, alocarea acestor fonduri, de 7.500.000 de lei conform Strategiei Naționale de Sănătate.

Strategia Națională de Sănătate include deja acest plan, însă Ministerul Sănătății l-a ignorat și în 2024, în ciuda semnalelor de alarmă trase de specialiști atât din domeniul medical, cât și din zona organizațiilor care protejează femeile și familiile din România.

Andrada Cilibiu, Coordonator PR și Comunicare al Centrului FILIA, atrage atenția asupra lipsei unui plan național de contracepție:

“Decontarea contraceptivelor înseamnă că femeile din România vor putea lua decizii pentru corpul lor. Vor putea alege dacă și când doresc să aibă un copil, vor lua decizii informate pentru ele și viitorul lor. Lipsa unui plan național de contracepție înseamnă mai multe sarcini nedorite și infecții cu transmitere sexuală, înseamnă tineri care nu au acces la informații ce le pot salva familia și chiar viața. Se împlinesc 15 ani de când femeile și fetele din România nu mai au acces la contracepție decontată. E timpul ca acest lucru să se schimbe. Drepturile femeilor nu trebuie să existe doar pe hârtie.”, spune ,

Bancnota de 20 de lei și planul național de contracepție: ambele există doar pe hârtie

“Doar pe hârtie” reflectă o promisiune teoretică neimplementată de mai bine de 10 ani, dar și modul inedit prin care campania oferă participanților o voce: prin recrearea bancnotei de 20 de lei care în momentul lansării sale în 2021 avea rolul de a celebra femeile din România prin chipul Ecaterinei Teodoroiu.

Prezența ei sporadică în circulația de zi cu zi a ridicat multe semne de întrebare. În timp ce mulți români au perceput-o ca pe o încercare nereușită de a le oferi femeilor o bancnotă modernă care să le reprezinte, creatorii campaniei o văd ca pe o altă promisiune financiară care nu a fost respectată până la capăt.

“20 de lei, o bancnotă care a fost creată să celebreze femeile, dar care a dispărut aproape complet din circulație. Exact ca bugetele pentru nevoile reale ale femeilor: există ‘doar pe hârtie’, nu și în realitate. Ne-am dori ca această campanie să transforme ipoteticul într-un concret palpabil pentru toate femeile din România.”, declară Roxana Niță, Executive Creative Director al agenției DDB.

“Așa cum nu există bani cu femei, nu există nici bani pentru femei” este una dintre cele mai puternice replici din filmul campaniei

“Doar pe hârtie” a primit sprijinul multor voci feministe și a mediului medical. Actrița Ilinca Manolache, o importantă voce a inițiativelor pentru egalitate de gen, este chiar protagonista filmului principal al campaniei.

Bancnota reinterpretată va fi distribuită în cadrul rețelei de sănătate Regina Maria, care s-a implicat ca susținător al acestui demers. Rețeaua va rula campania inclusiv pe ecranele clinicilor, oferind femeilor posibilitatea de a obține informații suplimentare direct de la recepția lor. De asemenea, manifesto-ul campaniei a fost distribuit de câteva zeci de creatori de conținut.

Videoul campaniei poate fi urmărit .

“Cunosc bine eforturile și intențiile fetelor de la Filia, așa că sunt alături de ele cu fiecare ocazie. ‘Doar pe hârtie’ este una dintre campaniile în care îmi folosesc vocea pentru a amplifica difuzarea mesajelor feministe, într-o societate care tinde să se radicalizeze și să rămână pierdută în trecut când vine vorba despre drepturile fundamentale ale femeilor”, a precizat actrița Ilinca Manolache.

“Întotdeauna răspund pozitiv cauzelor în care cred. De data asta, am reușit să creăm un film de promovare cinematic, intens și puternic, deci sper ca un public cât mai mare să simtă emoția și greutatea mesajului, așa cum l-am simțit noi și să acționeze în consecință.”, spune la rândul său Bogdan Moldoveanu ”Hypno”, regizor.

Scanarea bancnotei create special pentru campanie deblochează simbolic 20 de lei

Bancnota recreată nu are valoare de cumpărare, însă este modul prin care oamenii pot ajuta la deblocarea bugetului necesar: 7,5 milioane de lei. Practic, fiecare scanare a codului de pe bancnotă, fie pe un ecran sau fizic, se adaugă la lista celor care semnează și deblochează 20 de lei din suma totală.

„După ce am trecut prin studiile îngrijorător de stufoase puse la dispoziție de fetele de la Filia, am conturat mesajul care, sperăm noi, va face femeile auzite pe problema contracepției. Româncele simt zilnic pe pielea lor ce înseamnă promisiunile făcute ‘doar pe hârtie’. Această direcție de gândire ne-a consumat foarte mult în momentul în care am început să enumerăm toate aspectele care intră în această categorie, mai ales din perspectiva medicală. Provocarea a fost să rămânem pe subiect, pentru că este nevoie de claritate și concizie pe o temă încă sensibilă.” – adaugă Luca Costea și Ana Tanasa, echipa de creație din spatele campaniei.

Procedura nu presupune o donație per se, ci doar o alocare simbolică a acestei sume, care adunată le va arăta autorităților dorința românilor de a avea acces la metode de contracepție decontate de stat.

Progresul sumei deblocate poate fi urmărit pe platforma digitală www.doarpehartie.ro. Aici, participanții pot afla informații detaliate despre problema contracepției în România și despre nevoile încă majore cu care se confruntă femeile la acest capitol.