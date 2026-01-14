Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a avut un venit lunar net de aproximativ 9.400 de euro în 2023, arată o declarație de avere publică. Venitul e de opt ori mai mare decât salariul mediu al unui lector, care este de aproximativ 1.100 de euro.

„Inegalitățile nu funcționează doar între clase sociale largi, ci și în interiorul acelorași instituții sau organizații”, a remarcat sociologul Cătălin Stoica, profesor la SNSPA.

Acesta a adus subiectul în discuție în contextul în care România traversează o perioadă de austeritate, dar se pare că greul e dus doar de anumită parte a populației. Potrivit unor surse, din postura de ministru interimar la Educație, premierul Ilie Bolojan urmează să de fonduri guvernamentale la mai multe universități, unde există discrepanțe între numărul de studenți înscriși și cei care frecventează efectiv cursurile. În schimb, Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a respins categoric această informație.

Ce salariu a avut în ultimii ani Remus Pricopie

„CINE SUPORTĂ AUSTERITATEA ÎN UNIVERSITĂȚI?: M-am luat cu altele și am uitat de urări. Cum se anunță în continuare vremuri grele în învățământ pentru anul 2026, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie: un venit net lunar de aproximativ 9.400 de euro, precum cel al rectorului SNSPA, nivel care reiese dintr-o declarație de avere publică a soției rectorului SNSPA, aferentă anului 2023, în care apare și venitul soțului (vezi primul comentariu).

Este drept, conform altor declarații de avere al acestuia din alte perioade, au fost și ani în care a realizat mai puțin, aproximativ 7.700 de euro net, pe lună, in 2020 sau aproximativ 6.500 de euro net pe luna in 2019 (conform declaratiilor de avere pe care am mai putut să le regăsesc pe site-ul SNSPA; am convertit sumele în EURO la o valoare de 1 EURO=5 RON, ceea ce nu era totuși cazul pentru anii 2019 și 2020; am pornit de la presupoziția că sunt sume nete întrucât în declarații de avere se trec veniturile ÎNCASATE).

În același sistem universitar public, salariul net al unui lector este în prezent de aproximativ 1.100 de euro. Pe baza acestor date, venitul lunar al rectorului este de peste opt ori mai mare decât cel al unui cadru didactic aflat pe una dintre treptele de bază ale carierei universitare”, a scris profesorul Cătălin Stoica, pe Facebook.

Profesori de la SNSPA, lăsați fără un venit

În schimb, profesorii de la Școala Doctorală de la SNSPA pare că nu au fost plătiți pentru coordonarea doctoranzilor în anul universitar anterior 2024-2025.

„Eu și colegele și colegii mei din Școala Doctorală de la SNSPA se pare că nu am fost plătiți pentru coordonarea doctoranzilor în anul universitar anterior (2024-2025). Spun „se pare” fiindcă de vreo 2 luni de zile încerc să aflu prin solicitări de acces la informații dacă și cu cât am fost plătit. Tacere totală. Foarte probabil că nu. Asta în condițiile în care, după cum a semnalat un coleg, valoarea totală a finanțării per doctorand în domeniile noastre de știință D1 este de 68.400 lei, din care 30.000 lei reprezintă fondul din care se plătesc: salarizarea conducătorului de doctorat; salarizarea membrilor comisiei de îndrumare (nu, ei nu au fost sigur plătiți); program de pregătire bazat pe studii avansate; program de pregătire suplimentar; fonduri pentru cercetare; regia școlii doctorale etc. (…)

Această postare nu este, în niciun sens, un argument pentru reduceri de personal, diminuări de salarii sau restrângerea accesului la educație prin reducerea locurilor în universități. Dimpotrivă, orice politică de austeritate aplicată cadrelor didactice de bază sau asociate ori studenților este profund greșită și va accentua declinul învățământului superior public. Critica de față vizează exclusiv modul de distribuție a resurselor și raporturile de inegalitate din interiorul aceleiași instituții publice”, a mai scris Cătălin Stoica, pe Facebook.