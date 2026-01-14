B1 Inregistrari!
Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe"

Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”

14 ian. 2026, 22:09
Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
Cuprins
  1. Zelenski: „Starea de urgenţă va fi decretată pentru sectorul energetic”
  2. Guvernul, mobilizat pentru sprijinirea populației
  3. Cartier general permanent pentru gestionarea crizei
  4. Kiev, grav afectat de lipsa încălzirii
  5. Probleme și în alte orașe importante

Ucraina va institui stare de urgență în sectorul energetic, pe fondul atacurilor rusești repetate asupra infrastructurii critice și al agravării condițiilor meteo din plină iarnă. Anunțul a fost făcut miercuri, 14 ianuarie, de președintele Volodimir Zelenski, care a avertizat că milioane de oameni sunt deja afectați de penele de curent și lipsa încălzirii. Decizia vine într-un moment extrem de dificil pentru autoritățile de la Kiev, în condițiile în care temperaturile scăzute accentuează impactul distrugerilor provocate de bombardamentele rusești.

Zelenski: „Starea de urgenţă va fi decretată pentru sectorul energetic”

În mesajul său zilnic publicat pe rețelele sociale, șeful statului ucrainean a confirmat oficial instituirea măsurii speciale: „Starea de urgenţă va fi decretată pentru sectorul energetic al Ucrainei”, a declarat Volodimir Zelenski, scrie Adevărul.

Președintele a explicat că situația este agravată atât de atacurile constante ale Rusiei, cât și de condițiile meteo severe: „Consecinţele loviturilor ruseşti şi înrăutăţirea condiţiilor meteo sunt severe”, a adăugat el.

Guvernul, mobilizat pentru sprijinirea populației

Volodimir Zelenski a precizat că guvernul de la Kiev a primit sarcina de a coordona urgent măsuri de sprijin pentru populație, în contextul în care întreruperile de electricitate și lipsa încălzirii afectează deja milioane de cetățeni.

Totodată, autoritățile ucrainene vor solicita sprijin suplimentar din partea partenerilor occidentali, președintele subliniind necesitatea unei mobilizări rapide atât pe plan intern, cât și extern.

„Sunt în curs, de asemenea, lucrări pentru a creşte semnificativ volumul importurilor de electricitate în Ucraina”, a mai anunţat Zelenski.

Cartier general permanent pentru gestionarea crizei

Pentru coordonarea intervențiilor de urgență, va fi creat un „cartier general permanent de coordonare”, care va funcționa sub supravegherea lui Denis Șmigal, vicepremier și noul ministru al Energiei.

Structura va avea rolul de a monitoriza situația infrastructurii energetice la nivel național și de a gestiona rapid situațiile critice.

Kiev, grav afectat de lipsa încălzirii

Loviturile rusești asupra infrastructurii critice au avut un impact major asupra capitalei. Aproximativ jumătate din Kiev a rămas fără încălzire, iar primarul Vitali Kliciko a mers până la a recomanda locuitorilor care au această posibilitate să părăsească orașul „temporar”.

Între timp, autoritățile au reușit să restabilească funcționarea unei mari părți a rețelei energetice din capitală.

Probleme și în alte orașe importante

Criza energetică nu se limitează însă la Kiev. Orașe precum Dnipro și Odesa s-au confruntat, la rândul lor, cu întreruperi masive de electricitate în ultimele săptămâni, pe fondul atacurilor continue și al suprasolicitării rețelei.

Situația rămâne extrem de tensionată, autoritățile ucrainene avertizând că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru stabilitatea energetică a țării.

