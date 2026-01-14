B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”

Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”

Traian Avarvarei
14 ian. 2026, 22:05
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Gică Hagi. Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. Superliga se reia pe ger
  2. Farul Constanța, facturi uriașe la gaze

Farul Constanța a primit facturi la gaze și de 100.000 de euro, a dezvăluit Ciprian Marica, acționar minoritar la club. „Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor”, s-a plâns el.

Superliga se reia pe ger

Superliga se reia în trei zile, pe ninsori și ger. Întrebat despre suprafața de joc de la Ovidiu, Marica a răspuns că „avem încălzire, nu este zăpadă pe teren. Cumva sperăm să fie în parametri. Acum, sigur, cât o să reușim”.

„Întotdeauna am căutat la Farul să jucăm pe un teren bun, pentru că principala noastră calitate e posesia, să ținem de minge, să construim. Aceste lucruri nu ar fi fost posibile decât pe un gazon bun. Deci întotdeauna echipele care vin la noi vor avea parte de un gazon bun, pentru că noi vrem să avem un gazon bun în primul rând”, a mai spus acesta, pentru GSP.

Farul Constanța, facturi uriașe la gaze

Cât despre costurile de întreținere a terenului pe timp de iarnă, Ciprian Marica a vorbit de sume amețitoare.

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor.

Încălzirea bazei sportive, a gazonului este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90.000-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne, ferește! Este enorm pentru un club din România. Nu sunt 12 luni, într-adevăr, dar tot ai minimum 3-4 luni de iarnă”, a mai afirmat Ciprian Marica, pentru GSP.

Tags:
Citește și...
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
Sport
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Sport
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Sport
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Sport
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Sport
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli
Sport
Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli
Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
Sport
Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
Sport
Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Sport
Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Emoții pentru PSG în Supercupa Franței. Olympique Marseille a avut victoria în mână, dar a pierdut la penalty
Sport
Emoții pentru PSG în Supercupa Franței. Olympique Marseille a avut victoria în mână, dar a pierdut la penalty
Ultima oră
22:09 - Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
21:41 - Românii cu dizabilități nu mai sunt scutiţi de plata impozitelor: „A fost un şoc”. Câți bani au de plătit
21:30 - Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”
21:12 - Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. La ce sumă a ajuns
20:54 - Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
20:39 - Patriarhia: „Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate”. Ce spune despre activitățile caritabile ale BOR
20:21 - Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
20:15 - Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
19:49 - A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
19:36 - Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”