Farul Constanța a primit facturi la gaze și de 100.000 de euro, a dezvăluit Ciprian Marica, acționar minoritar la club. „Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor”, s-a plâns el.

Superliga se reia pe ger

Superliga se reia în trei zile, pe ninsori și ger. Întrebat despre suprafața de joc de la Ovidiu, Marica a răspuns că „avem încălzire, nu este zăpadă pe teren. Cumva sperăm să fie în parametri. Acum, sigur, cât o să reușim”.

„Întotdeauna am căutat la Farul să jucăm pe un teren bun, pentru că principala noastră calitate e posesia, să ținem de minge, să construim. Aceste lucruri nu ar fi fost posibile decât pe un gazon bun. Deci întotdeauna echipele care vin la noi vor avea parte de un gazon bun, pentru că noi vrem să avem un gazon bun în primul rând”, a mai spus acesta, pentru

Farul Constanța, facturi uriașe la gaze

Cât despre costurile de întreținere a terenului pe timp de iarnă, Ciprian Marica a vorbit de sume amețitoare.

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor.

Încălzirea bazei sportive, a gazonului este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90.000-100.000 de euro. Lunar! Doar costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne, ferește! Este enorm pentru un club din România. Nu sunt 12 luni, într-adevăr, dar tot ai minimum 3-4 luni de iarnă”, a mai afirmat Ciprian Marica, pentru GSP.