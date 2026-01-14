B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă maximă de călătorie pentru Iran. MAE: „Părăsiți imediat țara”. Nivelul de risc a fost ridicat la 9 din 9

Alertă maximă de călătorie pentru Iran. MAE: „Părăsiți imediat țara”. Nivelul de risc a fost ridicat la 9 din 9

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 22:43
Alertă maximă de călătorie pentru Iran. MAE: „Părăsiți imediat țara”. Nivelul de risc a fost ridicat la 9 din 9
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. Recomandare fermă: „Părăsiți Imediat Țara”
  2. Călătoriile planificate trebuie anulate
  3. Apel către românii aflați în Iran: contactați Ambasada
  4. Situație dramatică în Iran: mii de morți și arestări

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la maxim (9 din 9) și le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat teritoriul acestui stat, pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate și al riscului crescut de escaladare.

Anunțul a fost făcut miercuri seara, în contextul intensificării protestelor interne și al represiunii violente exercitate de autoritățile iraniene.

Recomandare fermă: „Părăsiți Imediat Țara”

Potrivit informării de presă transmise de MAE, cetățenii români aflați în prezent în Republica Islamică Iran sunt sfătuiți să părăsească de urgență țara, folosind orice rută sigură disponibilă.

„Nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran a fost ridicat la maxim, 9 din 9, cu recomandarea ‘Părăsiți Imediat Țara’, având în vedere contextul de securitate din acest stat și riscul crescut de escaladare”, informează MAE, conform Agerpres.

Ministerul precizează că, la acest moment, există încă zboruri comerciale disponibile pentru ieșirea de pe teritoriul iranian.

Călătoriile planificate trebuie anulate

Totodată, autoritățile române subliniază că persoanele care au deja planificate deplasări în Iran în perioada următoare trebuie să le anuleze fără întârziere.

MAE transmite că riscurile sunt extrem de ridicate, iar evoluția situației de securitate este imprevizibilă, existând posibilitatea unor restricții suplimentare sau a suspendării bruște a legăturilor de transport.

Apel către românii aflați în Iran: contactați Ambasada

Ministerul Afacerilor Externe le cere tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul iranian să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran: „De asemenea, MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570.”

MAE atrage atenția că, în prezent, acest număr funcționează exclusiv prin apel GSM, accesul la internet fiind sever restricționat: „În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.”

În cazul în care contactarea ambasadei este dificilă, există și o alternativă: „În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceștia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.”

Situație dramatică în Iran: mii de morți și arestări

Contextul avertismentului vine pe fondul unei situații extrem de grave în Iran. Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cel puțin 3.428 de manifestanți au fost uciși în ultimele două săptămâni, de la debutul mișcării de protest împotriva puterii.

Organizația a raportat, de asemenea, peste 10.000 de arestări, în cadrul unei campanii de represiune care a atras condamnări internaționale.

Autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluțiile și avertizează că riscurile pentru cetățenii străini rămân extrem de ridicate.

Tags:
Citește și...
Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători
Eveniment
Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători
Cine suportă austeritatea în universități? Remus Pricopie, rectorul SNSPA, câștigă 9.400 de euro net pe lună, de opt ori mai mult decât un lector. „Inegalitățile funcționează și în interiorul instituțiilor”
Eveniment
Cine suportă austeritatea în universități? Remus Pricopie, rectorul SNSPA, câștigă 9.400 de euro net pe lună, de opt ori mai mult decât un lector. „Inegalitățile funcționează și în interiorul instituțiilor”
Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”
Eveniment
Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Eveniment
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Eveniment
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Eveniment
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Eveniment
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
Eveniment
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Eveniment
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Eveniment
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Ultima oră
23:55 - Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători
23:54 - Ciucu dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele de termoficare din București. Explicațiile primarului general
23:29 - Trump afirmă că „uciderile s-au terminat în Iran” / Mai multe țări le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul / Surse Reuters: O intervenție militară americană ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
23:13 - Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
22:41 - Cine suportă austeritatea în universități? Remus Pricopie, rectorul SNSPA, câștigă 9.400 de euro net pe lună, de opt ori mai mult decât un lector. „Inegalitățile funcționează și în interiorul instituțiilor”
22:09 - Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
22:05 - Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
21:41 - Românii cu dizabilități nu mai sunt scutiţi de plata impozitelor: „A fost un şoc”. Câți bani au de plătit
21:30 - Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”
21:12 - Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. La ce sumă a ajuns