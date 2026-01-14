Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică la maxim (9 din 9) și le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat teritoriul acestui stat, pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate și al riscului crescut de escaladare.

Anunțul a fost făcut miercuri seara, în contextul intensificării protestelor interne și al represiunii violente exercitate de autoritățile iraniene.

Recomandare fermă: „Părăsiți Imediat Țara”

Potrivit informării de presă transmise de MAE, cetățenii români aflați în prezent în Republica Islamică Iran sunt sfătuiți să părăsească de urgență țara, folosind orice rută sigură disponibilă.

„Nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran a fost ridicat la maxim, 9 din 9, cu recomandarea ‘Părăsiți Imediat Țara’, având în vedere contextul de securitate din acest stat și riscul crescut de escaladare”, informează MAE, conform Agerpres.

Ministerul precizează că, la acest moment, există încă zboruri comerciale disponibile pentru ieșirea de pe teritoriul iranian.

Călătoriile planificate trebuie anulate

Totodată, autoritățile române subliniază că persoanele care au deja planificate deplasări în Iran în perioada următoare trebuie să le anuleze fără întârziere.

MAE transmite că riscurile sunt extrem de ridicate, iar evoluția situației de securitate este imprevizibilă, existând posibilitatea unor restricții suplimentare sau a suspendării bruște a legăturilor de transport.

Apel către românii aflați în Iran: contactați Ambasada

Ministerul Afacerilor Externe le cere tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul iranian să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran: „De asemenea, MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570.”

MAE atrage atenția că, în prezent, acest număr funcționează exclusiv prin apel GSM, accesul la internet fiind sever restricționat: „În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.”

În cazul în care contactarea ambasadei este dificilă, există și o alternativă: „În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceștia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.”

Situație dramatică în Iran: mii de morți și arestări

Contextul avertismentului vine pe fondul unei situații extrem de grave în Iran. Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cel puțin 3.428 de manifestanți au fost uciși în ultimele două săptămâni, de la debutul mișcării de protest împotriva puterii.

Organizația a raportat, de asemenea, peste 10.000 de arestări, în cadrul unei campanii de represiune care a atras condamnări internaționale.

Autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluțiile și avertizează că riscurile pentru cetățenii străini rămân extrem de ridicate.