Descoperire șocantă într-o comună liniștită din estul Franței. Doi bebeluși au fost găsiți morți, marți, 10 februarie, într-un congelator dintr-o locuință aflată în renovare din Aillevillers-et-Lyaumont. Ancheta a fost deschisă pentru „ucideri asupra minorilor sub 15 ani”, iar mama copiilor, o femeie în vârstă de 50 de ani, a fost plasată în arest preventiv.

Descoperirea făcută de partener

Partenerul femeii este cel care a făcut descoperirea macabră, la aproximativ două luni după ce aceasta părăsise domiciliul. Bărbatul făcea ordine în congelatorul folosit exclusiv de mamă, în contextul lucrărilor de renovare ale casei, potrivit BFMTV.

În interior, a găsit trupul unui bebeluș și a alertat imediat jandarmii. La fața locului, forțele de ordine au descoperit și al doilea copil, aflat într-un sac, în același congelator.

Mama, reținută la Boulogne-Billancourt

După descoperire, autoritățile au demarat căutările pentru a o identifica pe femeie, care a fost prinsă a doua zi în Boulogne-Billancourt. Potrivit procurorului Cédric Logelin, aceasta nu are antecedente penale.

În timpul audierilor, femeia a recunoscut că a născut acasă și că a pus nou-născuții în congelator imediat după naștere. Ea a declarat că și-a ascuns sarcinile de familie și apropiați, purtând haine largi și invocând diverse motive pentru creșterea în greutate.

Femeia are nouă copii din mai multe relații. În decembrie, ea a părăsit brusc locuința, lăsând în urmă patru copii mai mici, cu vârste între 14 și 20 de ani, împreună cu tatăl lor, precum și un alt copil mai mare dintr-o relație anterioară.

Comunitate șocată, anchetă în desfășurare

Primarul localității, unde familia locuia de aproximativ 20 de ani, a declarat că este profund șocat, menționând că în comuna de circa 1.500 de locuitori astfel de fapte par de neimaginat. Partenerul femeii susține că nu știa nimic despre existența bebelușilor și, în acest moment, nu este pus sub acuzare.

A fost deschis un dosar penal pentru „ucideri asupra minorilor sub 15 ani”, iar mama se află în arest preventiv. Autopsia urmează să fie efectuată vineri, pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului și perioada în care au avut loc tragediile. Ancheta este în plină desfășurare.